Italia-Islanda streaming gratis e diretta Tv Qualificazioni Europei Under 21: dove vedere il match del 16/11

Sabato 16 Novembre, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la prima fase delle qualificazioni agli Europei Under 21 tra Italia-Islanda. Le due compagini si sfideranno allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. I padroni di casa sono reduci da un pareggio e una vittoria nelle ultime due partite del girone A. Gli azzurrini, infatti, hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro l’Irlanda ed hanno vinto per 1-0, sempre in trasferta, contro i pari età dell’Armenia. L’Islanda Under 21, invece, è reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due gare del primo turno di qualificazione. Gli islandesi, infatti, hanno perso in trasferta per 5-0 contro la Svezia ed hanno vinto in casa per 1-0 contro l’Irlanda.

Per il c.t. Paolo Nicolato i prossimi saranno due appuntamenti chiave: “Con l’Islanda – spiega il commissario tecnico – mi aspetto un match molto fisico, proprio per la stazza degli avversari, ma troveremo anche una squadra nel pieno della forma, visto che da loro il campionato sta quasi finendo. Anche noi però stiamo facendo passi avanti in questo senso e più di qualcuno comincia a giochicchiare in campionato”.

Italia-Islanda Under 21: streaming gratis e diretta Tv

Italia-Islanda Under 21 sarà trasmessa in tv in chiaro sulla Rai, come accade sempre per tutte le partite delle nostre rappresentative. Diretta sul canale Rai2 (in HD sul 502) a partire dalle 18, con la possibilità di seguire anche anche il match di qualificazione a Euro 2021 in streaming grazie alla piattaforma Rai Play utilizzabile su computer, tablet e dispositivi portatili.