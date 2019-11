Italia-Svizzera streaming gratis e diretta Tv Elite League Under 20: dove vedere il match del 18/11

Lunedì 18 Novembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la competizione “Elite League Under 20”, conosciuta anche come “Torneo delle 8 Nazioni”, tra Italia-Svizzera. Le due compagini si sfideranno allo Stadio “Lamarmora-Pozzo” di Biella. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da un pareggio e una vittoria nelle ultime due partite della competizione europea. L’Italia Under 20, infatti, ha pareggiato in casa per 2-2 contro l’Inghilterra ed ha vinto in trasferta per 4-3 contro il Portogallo Under 20. La Svizzera Under 20, invece, si avvicina alla sfida di Biella reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due gare del Torneo. In particolare, la Svizzera ha perso per 1-0 in casa contro la Germania ed ha perso anche in trasferta per 5-1 contro i pari età della Polonia.

Ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: Luca Gemello (Fermana), Simone Ghidotti (Pergolettese);

Difensori: Raoul Bellanova (Girondins Bordeaux), Alessandro Fiordaliso (Venezia), Gabriele Bellodi (Crotone), Alessandro Buongiorno (Torino), Filippo Delli Carri (Juventus), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Lovato (Padova);

Centrocampisti: Manolo Portanova (Juventus), Alessandro Mallamo (Juve Stabia), Andrea Errico (Viterbese), Andrea Danzi (Hellas Verona), Andrea Colpani (Trapani), Hans Nicolussi Caviglia (Perugia);

Attaccanti: Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gabriele Gori (Arezzo), Emanuel Vignato (Chievo Verona), Domenico Roberto Alberico (Hoffeneim), Pomilio Lima Da Silva Costa Andre’ Anderson (Lazio), Gennaro Borrelli (Delfino Pescara), Marco Olivieri (Juventus).

Italia-Svizzera Under 20: live streaming e diretta Tv

Italia-Svizzera Under 20 sarà trasmessa in tv in chiaro sulla Rai, come accade sempre per tutte le partite delle nostre rappresentative. Diretta sul canale Rai Sport, con la possibilità di vedere il match anche in HD, a partire dalle ore 14. La partita valida per la competizione “Elite League Under 20” 2019-2020 può essere seguita anche in streaming grazie alla piattaforma Rai Play utilizzabile su computer, tablet e dispositivi portatili.