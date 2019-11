Juve Stabia-Benevento. Alle ore 15 di sabato 9 novembre al ‘Romeo Menti’ di Castellamare di Stabia si giocherà il derby campano tra la Juve Stabia di Fabio Caserta e il Benevento di Filippo Inzaghi, match valido per la 12.a giornata del campionato di Serie B e che verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Le ‘vespe’ sono penultime in classifica con appena 10 punti conquistati (3 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta del ‘Picchi’ per 2-1 contro il Livorno; le ‘streghe’ invece sono al comando in questo campionato con 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi ed 1 sconfitta) con 6 punti di vantaggio sul Perugia, secondo. Benevento reduce dalle due vittorie casalinghe consecutive contro Cremonese ed Empoli, battute entrambe con il punteggio di 2-0. Juve Stabia-Benevento sarà diretta dal signor Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta, coaudiuvato dai signori Lanotte di Barletta e Rossi di Rovigo, mentre il quarto uomo sarà il signor Robilotta di Sala Consilina.

Juve Stabia-Benevento, le probabili formazioni. QUI JUVE STABIA- Le ‘vespe’ si schiereranno con il 4-2-3-1 con Branduani tra i pali; la linea difensiva sarà composta da Vitiello, Tonucci, Troest e Ricci; in mediana spazio ad Addae e Calvano; i tre trequartisti saranno Canotto, Mezzavilla e Rossi; l’unica punta sarà Elias. QUI BENEVENTO- Inzaghi fedele al suo 4-4-2 con Montipò tra i pali; i quattro difensori saranno Schiattarella, Letizia, Caldirola e Antei; i due esterni di centrocampo saranno Maggio e Tello con Improta ed Hetemaj in mediana; la coppia d’attacco sarà composta da Coda e Sau.

Juve Stabia (4-2-3-1): Branduani; Vitiello, Tonucci, Troest, Ricci; Addae, Calvano; Canotto, Mezzavilla, Rossi; Elias. All. Caserta.

Benevento (4-4-2): Montipo, Schiattarella, Letizia, Caldirola, Antei, Maggio, Improta, Hetemaj, Tello, Coda, Sau. All. Inzaghi.

Juve Stabia-Benevento, come seguire il match in tv e streaming

Juve Stabia-Benevento, info diretta tv e streaming. Questo match valido per la 12.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Dazn è visibile solo se si acquista il ticket di 9,99 € al mese.