Juventus-Atletico Madrid streaming e diretta Tv Youth League: dove vedere il match del 26/11

Martedì 26 Novembre, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per la quinta giornata della fase a gironi della Youth League, la Champions League dei giovani, tra Juventus-Atletico Madrid. Le due compagini si sfideranno al Centro sportivo Ale&Ricky-Juventus Center che ospita le partite interne della squadra under 19 bianconera. La Juventus Primavera è reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate della competizione europea. I bianconeri, infatti, hanno perso in casa contro i pari età della Lokomotiv Mosca per 2-1 ed hanno vinto in trasferta per 1-0, sempre contro i russi, nella gara di ritorno. L’Atletico Madrid under 19, invece, è reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due gare di Youth League. Gli spagnoli, infatti, hanno vinto in casa per 2-0 contro il Bayer Leverkusen ed hanno vinto contro i tedeschi anche in trasferta, sempre per 2-0, nella gara di ritorno.

Juventus-Atletico Madrid Youth League: streaming e diretta Tv

Il match Juventus-Atletico Madrid, valido per la quinta giornata della fase a gironi della Youth League, sarà trasmesso in esclusiva Tv, in differita, sul 20: canale del digitale terrestre del gruppo Mediaset visibile in chiaro. L’incontro sarà visibile anche in streaming gratuito sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset, disponibile su tutti i dispositivi mobili. Le due squadre si contenderanno i tre punti in occasione della quinta giornata del girone D di Youth League, la “Champions League dei giovani”.