Juventus, ecco perchè non è mai esistito il ” Caso Ronaldo”

E’ l’uomo più discusso del momento dopo Juventus – Milan: Ronaldo furioso dopo una sostituzione al 55esimo, ma ecco perchè non si può parlare di “Caso Ronaldo”.

L’Episodio. La Juventus continua a vincere: la vittima, questa volta, è stato il Milan di Pioli che esce dallo Stadium sconfitto per 1 a 0 ma a far discutere è stato l’episodio che ha coinvolto Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha portato a casa un’altra prestazione insufficiente dettata dalla seconda sostituzione di fila questa volta, però, avvenuta al 55esimo minuto: Sarri decide di dare una svolta alla partita, toglie Ronaldo e subentra Dybala che deciderà il match ma qui accade l’episodio più discusso. Il Portoghese, infatti, esce dal campo scambiando un 5 con Dybala ma va dritto negli spogliatoi farfugliando qualcosa al suo rientro per poi lasciare lo Stadium addirittura 5 minuti prima del fischio finale.

Ecco perchè non esiste un ” Caso Ronaldo”. Dopo questa sostituzione tutti quanti hanno subito pensato ad uno scontro con Maurizio Sarri: provando a leggere il labiale, qualcuno percepisce un’offesa rivolta al suo mister ma è lo stesso allenatore a smentire in conferenza: “ Nessun problema con Cristiano, anzi lo ringrazio perché ha giocato in condizioni imperfette poi l’ho sostituito perché non stava bene. La cosa importante è che si sia messo a disposizione. Se si arrabbia quando esce questo fa parte del gioco.” La verità, invece, che il portoghese si sia messo in discussione. Non lo conosciamo di certo oggi Cr7 è un perfezionista, uno che da il 100% in campo e che si mette a disposizione di allenatore e squadra pur non essendo al meglio della condizione: infatti, come riportato da Sarri, Ronaldo nelle ultime settimane ha accusato un problema al ginocchio che lo ha “costretto” a giocare alcune partite sottotono rispetto alle sue potenzialità. L’arrabbiatura, dopo una sostituzione, d’altronde fa parte del gioco e fa parte anche di un carattere forte, da leader come quello dimostrato dal numero 7 bianconero che vuole infrangere record su record e vuole dimostrare a tutti di essere ancora il migliore. Servirà un chiarimento, non doveroso, con i compagni ma Ronaldo, attraverso i suoi social, ha già fatto intendere che è ormai acqua passata e che il meglio deve ancora venire.