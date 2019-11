Juventus-Sassuolo streaming e diretta Tv Serie A: dove vedere il match dell’1/12

Domenica 1 Dicembre, alle ore 12:30, andrà di scena il match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A tra Juventus-Sassuolo. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una grande cornice di pubblico, all’Allianz Stadium di Torino. La Juventus si avvicina al match reduce da due vittorie nelle ultime due giornate di campionato. Gli uomini di Maurizio Sarri, infatti, hanno vinto in casa per 1-0 contro il Milan ed hanno vinto anche in trasferta per 3-1 contro l’Atalanta di Gasperini. Inoltre, i bianconeri hanno vinto in settimana anche il match di Champions League contro l’Atletico Madrid per 1-0, mettendo in cassaforte il primo posto nel girone europeo. Il Sassuolo, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due gare stagionali. In particolare, i ragazzi di mister De Zerbi hanno vinto per 3-1 in casa contro il Bologna ed hanno perso, sempre in casa, per 2-1 contro la Lazio.

