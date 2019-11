Kosovo-Inghilterra streaming gratis e diretta Tv Qualificazioni Europei 2020: dove vedere il match del 17/11

Domenica 17 Novembre, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la prima fase delle Qualificazioni agli Europei 2020 tra Kosovo-Inghilterra. Le due compagini si sfideranno allo “Stadiumi Fadil Vokrri” di Pristina. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due vittorie consecutive nelle ultime due gare del girone A. Il Kosovo, infatti, ha vinto in casa per 1-0 contro Gibilterra ed ha vinto, sempre in casa, per 2-0 contro Montenegro, nelle gare che si sono svolte lo scorso ottobre. L’Inghilterra, invece, è reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due partite del turno di qualificazione. I Lions, infatti, hanno perso per 2-1 in trasferta contro la Repubblica Ceca ed hanno vinto, sempre in trasferta, per 6-0 contro la Bulgaria.

C’è un solo precedente tra le due squadre: il match che si è tenuto in terra inglese lo scorso 10 settembre. In quell’occasione l’Inghilterra ha vinto per 5-3 contro il Kosovo, assicurandosi il primato in classifica nel girone A.

Kosovo-Inghilterra: streaming gratis e diretta Tv

Kosovo-Inghilterra, in programma domenica 17 Novembre alle ore 18:00, sarà trasmessa da Sky, canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go. Il servizio è disponibile senza alcun costo aggiuntivo per i clienti della pay Tv e accessibile su PC, smartphone e tablet.