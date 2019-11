In questa speciale classifica andremo a conoscere i calciatori ancora in attività più seguiti su Instagram, il social network più utilizzato dagli adolescenti.

Se andassimo a vedere il seguito in altri social network come Facebook, certamente alcune posizioni e alcuni numeri muterebbero, lasciando però invariate le prime quattro posizioni.

Inoltre è importante sottolineare che la classifica si riferisce solamente ai calciatori ancora in attività, basti pensare a David Beckham, che si posizionerebbe in quarta posizione, ma anche a Kaka che riscuote molto successo nei social.

Nella classifica redatta oggi, ci sono calciatori, che solamente 5 mesi fa non erano nemmeno tra i primi 20 nella lista pubblicata da Sky Sport, a conferma che le variazioni sono veramente costanti.

Chiaramente nei tre gradini del podio troviamo Neymar, Messi e Ronaldo; mentre la new entry è Mbappe. Subito fuori dalla classifica a qualche migliaia di followers troviamo Ibrahimovic, Dybala e Salah.

E’ incredibile e da sottolineare la differenza di follower tra i primi tre e il resto dei calciatori.

Ecco la classifica dei calciatori più seguiti su Instagram: