La Juve femminile vince la Supercoppa che mancava

Doppio soggetto fotografico in occasione della partita della Juventus: prima della partita casalinga con il Genoa si è svolta la premiazione della Supercoppa Italia di calcio femminile. Per chi non lo sapesse la formula della Supercoppa è quella che ci aspettiamo: un’unica gara, all’inizio della stagione sportiva, che vede avversari in campo il club che detiene lo Scudetto e il club che detiene la Coppa Italia. Se Scudetto e Coppa Italia sono sono stati vinti dalla stessa squadra si manda in campo la finalista della Coppa Italia: in pratica si ripropone la finale di Coppa Italia dell’anno precedente. Detto questo la partita non l’ho vista ma la Supercoppa è stata vinta dalla Juventus detentrice di Scudetto e Coppa Italia per la stagione 2018-2019 battendo la Fiorentina (finalista di Coppa Italia 2018-2019) per 2-0. L’anno scorso è successo esattamente il contrario: stessa finale Juventus-Fiorentina ma vittoria di quest’ultima. Per la cronaca Juventus e Fiorentina sono protagoniste nel calcio femminile negli ultimi anni. Lo Scudetto è stato vinto dalla Fiorentina nella stagione 2016-2017 mentre è stato vinto dalla Juventus nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019. La Coppa Italia è stata invece vinta dalla Fiorentina nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018 mentre la Juventus l’ha vinta, come dicevamo, nella stagione 2018-2019. Allego quindi una foto e saluto i lettori di questo sito.