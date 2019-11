LA RAGAZZA DI SENSI SI CONFIDA CON I FOLLOWERS SU INSTAGRAM

Giulia Amodio, la bella ventitreenne di Cesena, fidanzata ormai da 3 anni col calciatore dell’Inter Stefano Sensi, risponde alle domande su Instagram dei propri fan (e di quelli del fidanzato). Un modo diretto, facile e lineare di confrontarsi con i propri seguaci quello delle domande di Instagram, molto usate dalle fashion blogger come lei. Giulia, con la passione per la moda che è riuscita ad esprimere attraverso una sua linea di costumi chiamata “Five Senses”, con chiaro riferimento al cognome e al vecchio numero di maglia che il fidanzato indossava a Cesena, quando si sono conosciuti. Lei, modella e stilista, è molto seguita sui social e su Instagram in particolare, dove conta 108 mila followers. Il successo social della bella ragazza non è sempre andato di pari passo a quello del ragazzo, ormai leader dell’Inter e uno degli uomini della Nazionale di Mancini. I due scherzavano, infatti, sulla vertiginosa crescita di followers di Stefano in seguito al suo approdo all’Inter: dall’essere il “meno seguito” della coppia è arrivato ad avere 372 mila followers.

Rispondendo alle domande dei propri followers, dunque, Giulia dispensa consigli sulla vita, sulle relazioni amorose, sulla moda, sul trucco e tanto altro… E poi non si sottrae alle domande su Sensi e sull’inizio del loro rapporto. Andiamo a scoprire insieme le sue risposte.

LA RAGAZZA DI SENSI RACCONTA COME HA CONOSCIUTO STEFANO E COSA HA PENSATO DI LUI

I due ragazzi si sono conosciuti quando Stefano giocava tra le fila del Cesena, cercando di emergere col proprio talento all’interno del difficile mondo del calcio. Il primo pensiero di quando lo ha conosciuto è che fosse “uno st****o arrogante” (aggiungendo una risata al termine della risposta). Il pretesto per il loro primo incontro? Un aperitivo a Cesena in compagnia di amici in comune.

Una storia d’amore molto bella quella tra di loro, che dura ormai da 3 anni e li ha visti entrambi crescere e realizzarsi professionalmente. Adesso vivono a Milano e coltivano i propri sogni nella città della moda e della Scala del Calcio.

Chi cede per primo dopo un litigio? “Lui. Una delle sue caratteristiche migliori è proprio quella di riuscire ad andare a letto sempre e solo dopo aver fatto pace”

Infine, a chi le chiede come sia Stefano nella vita di tutti i giorni, risponde con una breve ma dolce frase “la mia persona ideale”.