La rivincita di Paulo Dybala

I bianconeri, che avevano già conquistato il passaggio del turno nel match di ritorno contro la Lokomotiv Mosca, si sono aggiudicati il primo posto nel girone, battendo per 1-0 la squadra del Cholo Simeone. La rete decisiva è stata realizzata da Paulo Dybala nel finale di recupero del primo tempo. Un eurogol che ha fatto impazzire i tifosi della Juventus e che ha lasciato a bocca aperta l’intero mondo del calcio.

Sempre più fondamentale per la squadra grazie ai suoi gol e alle sue giocate da vero numero dieci, l’argentino è diventato insostituibile per l’allenatore Maurizio Sarri, il quale non perde mai l’occasione per esprimere la sua ammirazione per lui, affermando che può ricoprire diverse posizioni davanti, da vero giocatore completo.

Insomma, la passata stagione sembra ormai un lontano ricordo per la Joya, poiché è riuscito a ritrovare il suo ruolo da titolare fisso e da protagonista indiscusso, in seguito anche ad un frenetico mercato estivo.

La Juventus festeggia e si gode il suo pupillo, con la testa però già alla prossima partita contro il Sassuolo.