Lazio-Celtic streaming gratis e diretta Tv Europa League: dove vedere il match del 7/11

Giovedì 7 Novembre, alle ore 18:55, andrà di scena il match valido per il quarto turno della fase a gironi di Europa League tra Lazio-Celtic. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da ben tre vittorie consecutive nel campionato di Serie A. Infatti, la squadra di mister Simone Inzaghi ha vinto contro la Fiorentina, in trasferta, con il risultato di 2-1 ed ha vinto in casa per 4-0 contro il Torino. Nell’ultima uscita stagionale, i biancocelesti hanno vinto anche a San Siro contro il Milan, 30 anni dopo l’ultima volta, con il risultato di 2-1. Nell’ultimo turno di Europa League, invece, la Lazio ha perso proprio contro il Celtic, in terra scozzese, con il risultato di 2-1. Il Celtic, invece, si avvicina alla sfida dell’Olimpico reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di Scottish Premiership. I biancoverdi hanno vinto, in casa, per 2-0 contro il St Mirren ed hanno vinto anche in trasferta per 5-2 contro l’Hibernian.

Lazio-Celtic: le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Correa. All. Inzaghi.

CELTIC (4-5-1): Forster; Elhamed, Ajer, Jullien, Bolingoli; Brown, McGregor, Elyounoussi, Forrest, Christie; Edouard. All. Lennon.

Lazio-Celtic: streaming gratis e diretta Tv

La gara dell’Olimpico Lazio-Celtic, delle ore 18.55, sarà un’esclusiva Sky, canali 201 e 252 del satellite e 482 del digitale terrestre. Inoltre la partita è visibile in streaming per chi è abbonato ai servizi con le applicazioni Sky Go e Now Tv. Sarà Tobias Stieler, arbitro tedesco di 38 anni, il direttore di gara di Lazio-Celtic. Gli assistenti di linea saranno infatti Mike Pikel e Christian Gittelmann, mentre a vestire i panni del IV uomo sarà Harm Osmers.