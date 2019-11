Lazio-Lecce probabili formazioni, le scelte di D’Aversa e Fonseca

LAZIO-LECCE FORMAZIONI: I BIANCOCELESTI PER L’EUROPA; I PUGLIESI PER LA SALVEZZA – La Lazio si sta avvicinando alla tanto desiderata zona Champions, ma serve a tutti i costi fare un passo importante per migliorare una classifica di per sé già buona. All’Olimpico di Roma arriva un Lecce che viene dal pareggio casalingo contro il Sassuolo: alla ricerca disperata di punti salvezza. Sulla carta sembra un risultato scontato, ma la palla è rotonda e può accadere di tutto. Andiamo ad analizzare le formazioni del match.

LAZIO-LECCE FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

I biancocelesti guidati da Simone Inzaghi cercheranno di portare a casa una vittoria importantissima: scontato il 3-5-2. Luis Alberto, Correa e Ciro Immobile saranno fondamentali per la fase offensiva della Lazio; Lazzari dovrà dare la spinta sulla fascia laterale con Milinkovic Savic perno del centrocampo capitolino. Bastos, Acerbi e Radu a comandare la difesa. Per quanto riguarda invece il Lecce, attacco affidato a Falco e Lapadula (confermato dopo il goal in casa contro il Sassuolo). 4-3-2-1 per i pugliesi che si affideranno ad una retroguardia composta da Rispoli, Rossettini, Lucioni e Calderoni.



LAZIO-LECCE FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Shakhov, Tabanelli; Mancosu, Falco; Babacar.