La Lazio di Simone Inzaghi è on fire. Ora pure in Europa. La vittoria per 1-0 sui rumeni del Cluj in Europa League è una ulteriore iniezione di fiducia per gli uomini di Inzaghi, letteralmente trascinati in Serie A. La Lazio infatti, occupa la terza posizione solitaria in classifica davanti al Cagliari, ha collezionato ben 5 vittorie consecutive e viene da 8 risultati utili consecutivi. Correa e il bomber Ciro Immobile sono i trascinatori biancocelesti più in voga del momento e il prossimo avversario dei laziali, l’Udinese, avrà studiato le mosse dei due attaccanti.

I friulani vengono da un risultato negativo – sconfitta per 2-1 a Genova contro la Samp – agli ordini del tecnico Gotti, subentrato a Tudor. La società bianconera non gode di un’ottima posizione di classifica essendo al tredicesimo posto. Serve dunque una svolta e il match con la Lazio potrebbe portare una boccata d’aria fresca. Intanto prosegue il toto allenatore: in lizza ci sono Donadoni e Giampaolo. Calcio d’inizio ore 15, domenica 1 dicembre.

Lazio-Udinese streaming e diretta tv, dove vedere Serie A domenica 1 dicembre

Il match valido per la 14a giornata di Serie A 2019/20, Lazio-Udinese, in programma domenica 1 dicembre alle ore 15, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN,

piattaforma che detiene i diritti del match in esclusiva. Buona visione!