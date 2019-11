Le probabili formazioni Borussia Dortmund-Inter: Alcacer e Reus sfidano il duo Lautaro-Lukaku

Uno spareggio per il secondo posto nel Gruppo F di Champions League andrà di scena questa sera al Signal Iduna Park: le contendenti saranno l’Inter di Antonio Conte e il Borussia Dortmund di Favre, squadra battuta a Milano dai nerazzurri per 2-0. Entrambe le squadre stanno vivendo un ottimo momento nei rispettivi campionati, essendo rispettivamente al secondo posto in classifica. L’Inter si affiderà in avanti all’estro realizzativo della coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Gli attaccanti agli ordini di Antonio Conte stanno vivendo uno splendido momento, specialmente il belga che ha pure realizzato una bella doppietta nell’ultima gara disputata contro il Bologna fuori casa. Gli uomini più pericolosi del Dortmund sono senza dubbio i due attaccanti Reus e Paco Alcacer, entrambi a quota 5 reti in Bundesliga. Le due compagini si contraddistinguono per il bel gioco ma soprattutto per la grinta e il grande agonismo che esprimono in campo. Sarà praticamente come una finale dato che il primo posto nel girone pare essere blindato dal Barcellona, impegnato alle 18:55 al Camp Nou contro l’agevole Slavia Praga. Sotto le probabili formazioni del match:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Buerki, Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz, Weigl, Delaney, Sancho, Witsel, Brandt, Paco Alcacer.

INTER (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Lazaro, Lautaro Martinez, Lukaku.