Le voci vogliono già Mertens in bilico tra Inter e Juventus

Tra undici giorni, a San Siro, ci sarà un delicatissimo Milan-Napoli, anticipo delle ore 18 della dodicesima giornata di serie A. I rossoneri, navigano in acque pericolose, nonostante la buona prova contro la Juventus, risolta da un’invenzione di Dybala; il Napoli è in crisi di risultati e deve dare una scossa alle sue prestazioni se vuol continuare ad ambire almeno alla qualificazione in Champions League, lontana 5 punti in classifica.

Intanto, girano già le voci di calciomercato di gennaio, quello di riparazione, che vuole Dries Mertens, secondo miglior marcatore della storia del Napoli, tra Inter e Juventus.

Il calciatore belga deve ancora rinnovare il contratto, e dopo le forti dichiarazioni di De Laurentiis, che usò termini non proprio eleganti, che lo volevano in Cina, l’attaccante azzurro ha avuto un evidente calo, come tutta la squadra.

Ma pensare che Mertens, lasci il Napoli, a gennaio, per dirette concorrenti dell’alta classifica sembra un po’ azzardato. Ora c’è la sosta delle nazionali, per le qualificazioni ad Euro 2020, ed Ancelotti, in questi giorni, studierà probabilmente un cambio di modulo che faccia ritrovare un po’ di serenità e convinzione al gruppo.

Nel Napoli, mancheranno ben 12 calciatori, sparsi tra Europa, Americhe ed Africa, forse chissà, le prestazioni con le rispettive nazionali, li faranno tornare motivati.