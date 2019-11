Liverpool-Manchester City 12.a giornata di Premier League, le probabili formazioni: le scelte di Kloop e Guardiola

Liverpool-Manchester City. Ad ‘Anfield Road’ domenica 10 novembre alle ore 17.30 andrà in scena l’ennesimo capitolo che si ripercorre dalla passata stagione in merito al titolo della Premier League, infatti per la 12.a giornata di Premier il Liverpool di Jurgen Kloop ospiterà il Manchester City di Pep Guardiola. Nella passata stagione i ‘citizens’ hanno vinto il lungo testa a testa con i ‘reds’ vincendo la Premier League con 98 punti rispetto ai 97 conquistati dalla squadra di Kloop. Certamente il duello andrà avanti anche questa stagione, infatti è da tre stagioni che va avanti la sfida tra il Liverpool e il City per la conquista della Premier League. Il Liverpool attualmente è al comando della classifica di Premier League con 31 punti (10 vittorie ed 1 pareggio) e viene dal complicato successo in Champions per 2-1 contro il Genk, mentre in campionato la truppa di Kloop è reduce da due vittorie consecutive contro il Tottenham ad Anfield per 2-1 e contro l’Aston Villa in trasferta per 1-2. I ‘citizens’ inseguono i rivali a 6 punti di distacco con 25 punti in classifica (8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) e sono reduci dal pareggio di Champions contro l’Atalanta per 1-1, mentre in Premier la banda Guardiola viene da tre vittorie consecutive contro il Crystal Palace in trasferta e Aston Villa e Southampthon all’ Etihad. Dunque questo match potrebbe ravvivare questo campionato in caso di vittoria del City che si porterebbe a meno 3 dal Liverpool. Liverpool-Manchester City sarà diretta dal signor M. Oliver.

Liverpool-Manchester City, probabili formazioni

QUI LIVERPOOL- Kloop fedelissimo al suo 4-3-3 con Alisson tra i pali; in difesa ci saranno Alexander Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson; nel cerchio di centrocampo spazio per Henderson, Fabinho e Wijnaldum; il tridente offensivo sarà composto da Salah, Firmino e Manè.

QUI MANCHESTER CITY- Guardiola si disporrà a specchio rispetto agli avversari, 4-3-3 per il tecnico catalano con Ederson in porta; i due terzini saranno Walker e Mendy con Stones e Fernandinho a formare la coppia centrale; i tre di centrocampo saranno Bernardo, Gundogan e De Bruyne; il teidente offensivo sarà formato da Mahrez, Aguero e Sterling.



Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè. All. Kloop.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; Bernardo, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Aguero, Sterling. All. Guardiola.

Liverpool-Manchester City: squalificati ed infortunati

Liverpool-Manchester City. Kloop per questo big match non avrà a dispozione Clyne e Matip, infortunio al ginocchio per entrambi e non ci sarà Shaquiri per un infortunio al polpaccio. Per Guardiola invece sono in 4 gli infortunati: Laporte, Sanè e Zinchenko sono out per infortunio al ginocchio, mentre infortunio muscolare per Rodri.