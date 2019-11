Liverpool – Manchester City streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 10 Novembre

Il big match che tutti stavano aspettando: per la 12esima giornata di Premier League si sfideranno Liverpool – Manchester City per la vetta della classifica.

Uno dei big match più attesi della Premier League: oggi, ad Anfield, scenderanno in campo le due protagoniste delle ultimi campionati di Premier League con la sfida tra Liverpool – Manchester City valida per un pezzo di campionato. I Reds, guidati da Jurgen Klopp, arrivano a questa sfida ancora imbattuti e vogliono continuare questa striscia positiva anche contro gli uomini di Guardiola: il tecnico tedesco non ha dubbi e schiererà la miglior formazione a sua disposizione con il tridente formato da Salah – Firmino – Manè supportati a centrocampo dal capitano Henderson, Fabinho e Wijnaldum. Il City di Guardiola, invece, arriva a questa sfida con 5 punti di distacco dal Liverpool e inevitabilmente deve vincere per diminuire il distacco che, in caso contrario, diventerebbe ancor più pesante. Per il tecnico spagnolo, sembra esser rientrato l’allarme Ederson che riprenderà il suo posto tra i pali guidato Walker, Stones, Fernandinho e Mendy in difesa: in attacco tornerà Aguero che formerà il tridente insieme a Sterling e Mahrez per provare ad abbattere il muro dei Reds.

Il match si prospetta spettacolare e Sky ha tutti i diritti della Premier League e offrirà ai propri abbonati la possibilità di seguire il match live sul canale 201 Sky Sport Uno e sul canale 203 Sky Sport Football. Inoltre, Sky, metterà a disposizione dei propri abbonati l’applicazione SkyGo per seguire il match in diretta streaming gratis.