Liverpool-Napoli streaming gratis e diretta Tv Youth League: dove vedere il match del 27/11

Mercoledì 27 Novembre, alle ore 16:00, andrà di scena il match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Youth League, la Champions League dei giovani, tra Liverpool-Napoli. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Fc Liverpool Academy, che ospita le partite interne della squadra under 19 dei Reds. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate della competizione europea. I Reds, infatti, hanno vinto in trasferta per 2-0 contro il Genk ed hanno perso nella gara di ritorno contro la squadra belga, in terra inglese, per 1-0. Il Napoli di Roberto Baronio, invece, si avvicina alla gara reduce da due pesanti sconfitte nelle ultime due gare di Youth League. I partenopei, infatti, hanno perso per 7-2 in Austria contro il Salisburgo ed hanno perso nuovamente nella gara di ritorno contro gli austriaci, in casa, per 5-1. Il Liverpool guida la classifica del gruppo E con sette punti, il Napoli è ultimo in classifica con appena un punto conquistato in quattro partite.

Liverpool-Napoli Youth League: streaming gratis e diretta Tv

Il Match Liverpool-Napoli valido per la quinta giornata della fase a gironi di Youth League, sarà trasmesso in esclusiva Tv, in diretta e in chiaro, sul 20: canale del digitale terrestre del gruppo Mediaset. L’incontro sarà visibile anche in streaming gratuito sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset disponibile su tutti i dispositivi mobili. Le due squadre si contenderanno i tre punti in occasione della quinta giornata del girone E di Youth League, la “Champions League dei giovani”.