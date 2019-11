Questo campionato di Serie B 2019/20 non sta certamente sorridendo a Livorno e Trapani. Entrambe le squadre occupano rispettivamente la penultima e ultima posizione e in classifica. Questo sabato entrambe le compagini si affronteranno in un match che potrebbe risultare decisivo per la salvezza a fine stagione. Obbligato alla vittoria è certamente il Trapani: la squadra di Baldini si trova con solamente 7 punti dopo 12 giornate, avendo collezionato solamente una vittoria per 4-2 sul campo dello Spezia. Le sconfitte invece fioccano e al momento sono addirittura 7. Non se la passa tanto meglio il Livorno: i toscani sono a quota 10 punti ma hanno collezionato due vittorie nelle ultime 4 gare, condite da altrettante sconfitte. A livello di sconfitte, il Livorno ne ha collezionata una in più dei suoi prossimi avversari. Situazioni difficili dunque per entrambe le compagini che sono chiamate alla vittoria per tentare il disperato assalto alla salvezza. Calcio d’inizio ore 15, sabato 23 novembre.

Livorno-Trapani streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 23 novembre

Il match valido per la 13a giornata di Serie B, Livorno-Trapani, in programma sabato 23 novembre alle ore 15, sarà trasmesso in streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della serie cadetta per questa stagione 2019/20. Buon divertimento e buona visione del match!