Lokomotiv Mosca-Juventus streaming e diretta Tv Champions League: dove vedere il match del 6/11

Mercoledì 6 Novembre, alle ore 18:55, andrà di scena il match valido per il quarto turno della fase a gironi della Champions League tra Lokomotiv Mosca-Juventus. Le due compagini si sfideranno al Central Stadium Lokomotiv di Mosca, dinanzi ad una grande cornice di pubblico. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da una sconfitta e un pareggio in Prem’er-Liga russa. I rossoverdi, infatti, hanno perso in casa per 3-0 contro lo Spartak Mosca ed hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro l’Ufa. In Champions League, invece, la Lokomotiv Mosca è reduce dalla sconfitta in rimonta subita proprio contro la Juventus, all’Allianz Stadium, per 2-1 con doppietta di Paulo Dybala. La Juventus è reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. La squadra di Mister Maurizio Sarri, infatti, ha vinto in casa per 2-1 contro il Genoa ed ha vinto anche il derby della Mole contro il Torino con il risultato di 1-0.

Lokmotiv Mosca-Juventus: le probabili formazioni

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Idowu; Joao Mario, Barinov, Murilo, Krychowiak, Miranchuk; Eder. Allenatore: Samin

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Samdro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain.

Lokomotiv Mosca-Juventus: streaming gratis e diretta tv

Lokomotiv Mosca-Juventus si giocherà mercoledì 6 novembre alle 18.55 allo Stadion Lokomotiv di Mosca. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 251. Per vedere la partita in streaming basta collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now TV.