Archiviata la pesante sconfitta per 3-1 a Anfield, il Manchester City prova a risalire la china, ma l’avversario non sarà dei più leggeri: il Chelsea di Frank Lampard. I Blues hanno approfittato del match perso dal City contro il Liverpool per catapultarsi al secondo posto in classifica assieme al Leicester, superando gli uomini di Guardiola di un solo punto. Il match di sabato sarà dunque uno scontro al vertice e lo spettacolo non mancherà di certo: entrambe le squadre esprimono un calcio offensivo, dove le azioni palla a terra e in velocità caratterizzano le due compagini in maniera netta.

Ci sarà la sfida avvincente tra i due bomber Sergio Aguero e Abraham, rispettivamente con 9 e 10 reti in questa Premier League. Osservati speciali anche Pulisic e Raheem Sterling, frecce imprendibili e che tutti i top club invidiano. Vietato fallire per entrambe le squadre dunque, anche se il City campione in carica parte certamente favorito sui Blues, squadra in crescita ma vulnerabile fuori casa. Calcio d’inizio ore 18:30, sabato 23 novembre.

Manchester City-Chelsea streaming e diretta tv, dove vedere Premier League sabato 23 novembre

Il match Manchester City-Chelsea, valido per la 13a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. La partita sarà disponibile pure in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, facile da scaricare e che permette di gustarsi il match sul proprio smartphone, tablet o pc. Buon divertimento!