MANCHESTER CITY-SHAKHTAR DIRETTA TV E STREAMING: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH – Una partita che può consolidare o ribaltare l’esito di un girone che si sta facendo molto interessante: il Manchester City di Guardiola vuole staccare il biglietto per gli ottavi di UEFA Champions League; lo Shakhtar per allontanare le inseguitrici. Sulla carta sembra una partita scontata, ma la palla è rotonda e può accadere di tutto.

MANCHESTER CITY-SHAKHTAR DIRETTA TV E STREAMING: DOVE VEDERE IL MATCH

La sfida Manchester City-Shakhtar in programma domani alle 21:00 sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky) con diretta a partire dalle 20:30. E poi alle 23:00 ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

MANCHESTER CITY-SHAKHTAR PROBABILI FORMAZIONI

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Angelino; De Bruyne, Gundogan, David Silva; Bernanrdo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviienko, Ismaily; Stepanenko, Dentinho; Alan Patrick, Tete, Konoplyanka; Moraes.