La larga vittoria in Europa League contro il Partizan ha riportato su il morale in casa Manchester United. Reduci dalla sconfitta in casa del Bournemouth, i Red Devils vogliono risalire la china in Premier League e il Brighton sembra essere la preda giusta per i bomber Martial e Rashford. Entrambi sono andati in reta nella sfida contro i serbi e sembrano essere in un grande stato di forma. Il gioco nella United latita ma il Brighton potrebbe essere alla portata degli uomini di Solskjaer. Gli avversari dei Red Devils sono comunque da prendere con bemolle dato che occupano l’ottava posizione in Premier con 15 punti. Due in più dello United, decimo. Una sfida alla pari se guardiamo la classifica attuale e che potrebbe essere determinante per la stagione di entrambe le compagini. Il Brighton proviene da due vittorie consecutive contro Everton e Norwich e sta dimostrando un bel gioco e tanto agonismo. Caratteristica che contraddistingue da sempre la Premier League. Calcio d’inizio ore 15, domenica 10 novembre.

Manchester United-Brighton streaming e diretta tv, dove vedere Premier domenica 10 novembre

Il match valido per la 12a giornata di Premier League, Manchester United-Brighton, non è al momento in programmazione su nessuna emittente tv italiana. La piattaforma tv Sky renderà disponibili gli highlights una volta terminato il match che inizierà domenica 10 novembre alle ore 15.