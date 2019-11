Milan F – Juventus F streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 17 novembre

6 giornata del campionato Serie A Femminile con una grande sfida, una prima storica tra Milan F – Juventus F uno scontro al vertice.

Una prima storica quella tra Milan F – Juventus F che oggi si sfideranno per la 6 giornata di Serie A femminile sfida molto importante tra le prime due del campionato. Pochi dubbi di formazione per Ganz tecnico delle rossonere: Giacinti è rimasta a Milano e non è partita per gli impegni della nazionale e sarà titolare al centro dell’attacco supportata, nel 4-3-3, da Bergamaschi e Rinaldi preferita ad Andreade in avanti. In difesa e a centrocampo, invece, partiranno le titolarissime con Heroum, Jane e Conc a supportare l’azione offensiva. Dall’altra parte Rita Guarino ha un solo dubbio al momento che riguarda Valentina Cernoia: l’attaccante è rientrata anzitempo dagli impegni della Nazionale ma difficilmente partirà dalla panchina e affiancherà Girelli e Aluko nel tridente offensivo. Anche per il tecnico bianconero pochi dubbi con Rosucci, Petersen e Galli a centrocampo per supportare l’azione offensiva del tridente avanti.

In Tv il match sarà trasmesso live su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno, con la telecronaca di Gaia Brunelli, il commento di Martina Angelini e il bordocampo curato da Mario Giunta. Inoltre, Sky, mette a dispozione per gli abbonati l’applicazione SkyGo per seguire il match comodamente dal proprio smartphone o tablet.