Milan-Lazio streaming e diretta tv, dove vedere il match delle 20:45

Alle ore 20:45 di oggi 3 novembre, andrà in scena Milan-Lazio, partita valida per l’undicesima giornata della Serie A. Il Milan di Stefano Pioli arriva da una non convincente prova con la Spal, ma che ha comunque riportato in casa Milan i tre punti, grazie all’ennesima prodezza di Jesùs Suso. Da una prova decisamente più incoraggiante arrivano i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi. Infatti il 30 ottobre la Lazio ha servito il poker al Torino di fronte ad un Olimpico in visibilio, galvanizzato sempre più da Immobile, autore di una doppietta e che si preannuncia protagonista anche questa sera a San Siro. I ragazzi di Inzaghi vogliono i tre punti per dare continuità e riagganciare il quarto posto, così da rimanere in scia dell’altra romana. Invece, la necessità del Milan è più che altro psicologica, portare a casa dei punti sarebbe una spinta utile a tornare definitivamente in carreggiata e aprire ufficialmente l’era Pioli. Partita del cuore per l’allenatore originario di Parma, che sulla sponda biancoceleste del Tevere ha fatto registrare dei picchi di risultati nella sua carriera. In casa Milan spiccano l’assenza di Suso per infortunio e la convocazione dopo 6 mesi di Mattia Caldara. Per Inzaghi squadra al completo e gran forma. Per seguire il match le opzioni sono le seguenti: diretta su Sky Sport e streaming su Tuttomercatoweb e Goal.com.

Milan-Lazio, Pioli contro Inzaghi, che lo show inizi e che vinca il migliore…