Milan-Napoli. Alle ore 18 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro-Milano va in scena il big match della 13.a giornata del campionato di Serie A, infatti il Milan di Stefano Pioli ospita il Napoli del grande ex Carlo Ancelotti. I rossoneri se dobbiamo osservare con attenzione la classifica sono in difficoltà, infatti occupano la 14.a posizione con 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte), ma dall’arrivo del tecnico parmigiano sulla panchina rossonera dopo l’esonero di Marco Giampaolo si stanno intravedendo segnali di ripresa in particolar modo sul piano del gioco. Il Milan è reduce da due sconfitte in campionato contro la Lazio in casa per 1-2 e l’ultima nel turno precedente la sosta contro la Juventus in trasferta per 1-0. D’altro canto i partenopei stanno passando il momento pià difficile degli ultimi anni, infatti dopo l’ammutinamento riguardante il mancato ritiro post-gara di Champions contro il Salisburgo non è ancora tornato il sereno sotto il Vesuvio. Gli azzurri, infatti, occupano la 7.a posizione in classifica con 19 punti conquistati (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno dell’ultimo turno contro il Genoa. Il Napoli non vince in campionato dal 2-0 sul Verona del 19 ottobre e nelle ultime 4 gare ha collezionato 3 pareggi ed 1 sconfitta (contro la Roma il 2 novembre). Milan-Napoli sarà diretta dal signor Daniele Orsato di Schio, coaudiuvato dai signori Giallatini e Mondin.

Milan-Napoli, come seguire il match in tv e streaming

Milan-Napoli, info diretta tv e streaming. Questo anticipo della 13.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Milan-Napoli, i precedenti. Sono 71 i precedenti in Serie A tra le squadre, con 33 vittorie dei rossoneri, 23 sono i pareggi, mentre sono 15 le vittorie degli azzurri. La passata stagione il Milan ha affrontato due volte a ‘San Siro’: in Serie A l’incontro si concluse con uno scialbo 0-0, le due squadre si affrontarono pochi giorni dopo in Coppa Italia con il Milan che s’ impose 0-2 in trasferta con doppietta Piatek, appena acquistato dal Milan.