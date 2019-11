Monopoli-Bisceglie. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Vito Simone Veneziani’ il Monopoli di mister Giuseppe Scienza ospitano il Bisceglie di Sandro Pochesci (sono rientrate le notizie sul possibile esonero del tecnico nerazzurro), match valido per l’anticipo della 15.a giornata del girone C del campionato di Serie C. I biancoverdi finora stanno disputando un ottimo campionato, infatti la squadra di mister Scienza occupa la 3.a posizione in classifica con 28 punti all’attivo (9 vittorie, 4 pareggi ed 1 sconfitta) ed è reduce da 3 successi consecutivi contro il Potenza per 3-0, il Rende 1-2 e la Viterbese 1-0; i nerazzurri, invece, sono in crisi nera complici anche la crisi societaria con le dimissioni del presidente Canonico, la squadra di Pocheschi occupa la 18.a posizione con 10 punti conquistati (2 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte) ed è reduce da 3 sconfitte consecutive contro Virtus Francavilla 0-1, il Teramo 1-0 e il Bari per 0-3. Intanto mister Scienza ha parlato del momento dei suoi: “Affronteremo una squadra che ha bisogno di punti e che non avrà nulla da perdere. Dovremo fare una grande gara mettendo in campo la nostra aggressività e la nostra qualità. Dobbiamo mantenere i piedi ben saldi per terra e continuare come stiamo facendo, affrontando i nostri avversari con lo stesso spirito. Siamo vicini alla fine del girone d’andata e l’augurio che mi posso fare è quello di restare in questa posizione di classifica, sarebbe fantastico” (tuttoc.com). Monopoli-Bisceglie sarà arbitrata dal signor Mario Vigile della sezione di Cosenza, coadiuvato dal signor Marco Della Croce della sezione di Rimini e dalla signora Tiziana Trasciatti della sezione di Foligno.

Monopoli-Bisceglie, come seguire il match in tv e streaming

Monopoli-Bisceglie non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.