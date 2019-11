Monza-Pro Patria. Alle ore 17.30 allo stadio ‘Brianteo’ il Monza di Cristian Brocchi ospita la Pro Patria di Ivan Javorcic, il match è valido per il Secondo Turno della Coppa Italia di Serie C. I brianzoli nel Primo Turno della competizione hanno superato agevolmente il turno battendo al ‘Brianteo’ per 4-1 il Renate, le reti di quel match furono realizzate per il Monza da Gliozzi al 13′, al 15′ da Marchi, al 36′ da Mosti e al 68′ da Iocolano; mentre per il Renate rete di De Sena al 33′. La Pro Patria, invece, era già ammessa a questo turno della competizione. Le due squadre si sono già affrontate in stagione, il precedente risale alla 1.a giornata del Girone A quando il Monza s’impose al ‘Carlo Speroni’ di Busto Arsizio con il punteggio di 1-2. Il Monza guida la classifica del Girone A con 32 punti all’ attivo (10 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta) ed è reduce dalla vittoria esterna di Crema per 0-2 contro la Pergolettese, mentre la Pro Patria è in 10.a posizione con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce dal pareggio esterno a reti inviolate sul campo del Como. Intanto secondo le ultime indiscrezioni Gabriel Paletta potrebbe vestire la maglia del Monza e dovrebbe firmare un contratto di circa 18 mesi, l’argentino era vicino al Benevento ma si parlava anche di un possibile ritorno al Parma. Massimo Sala, vice di Javorcic sulla panchina della Pro Patria ha parlato del match di Coppa contro il Monza: “Giocheremo contro una squadra molto attrezzata e che sta facendo bene in campionato, giocheremo questa gara al meglio dando spazio a chi ha giocato meno. Loro possono contare su due squadre, noi ci affidiamo a giovani di prospettiva” (fonte:tuttoc.com).

Monza-Pro Patria sarà diretta da Francesco Luciani della sezione di Roma 1, Vitali e Salvalaglio saranno i suoi assistenti.

Monza-Pro Patria, come seguire il match in tv e streaming

Monza-Pro Patria, match di Coppa Italia di Serie C sarà visibile in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Per quanto riguarda la Coppa Italia, non sarà necessario avere l’abbonamento ma basterà semplicemente inserire le proprie credenziali e guardare il match in modalità completamente gratuita.