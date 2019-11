Napoli-Genoa probabili formazioni, le scelte di Ancelotti e Thiago Motta

NAPOLI-GENOA FORMAZIONI: VOGLIA DI UN RISCATTO IMMEDIATO – Il Napoli di Carlo Ancelotti non sta vivendo un buon momento dopo aver conquistato solo due punti in tre giornate, e ha bisogno di riscattarsi ulteriormente per entrare in zona Champions League. I partenopei sfrutteranno il fattore casa per ritrovare quel successo tanto desiderato quanto decisivo per la stagione azzurra. Per quanto riguarda il Genoa di Thiago Motta, non ci sono alibi: cercare di tirare fuori il meglio dai giocatori per conquistare almeno un punto al San Paolo. Andiamo ad analizzare le formazioni del match.

NAPOLI-GENOA FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

I partenopei di Carlo Ancelotti scenderanno in campo con un 4-4-2 con un reparto offensivo formato da Lozano e Milik. Insigne, Fabian Ruiz, Zielinski e Callejon comporranno il centrocampo napoletano. Chiavi della difesa affidate a Maksimovic e Koulibaly. Il Genoa di Thiago Motta vuole tentare un colpo esterno, schierando il suo 4-2-3-1 con Agudelo, Pandev e Kouamé a sostegno dell’unica punta Pinamonti. Radovanovic e Schone daranno una mano in mediana (per entrambe le fasi della squadra rossoblù).



NAPOLI-GENOA FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Milik.

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Agudelo, Pandev, Kouamé; Pinamonti.