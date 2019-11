Niente multa per Ronaldo, la società ‘perdona’ il portoghese

Sono molti gli aspetti da evidenziare rispetto a quanto accaduto nell’ultima sfida di campionato tra Juventus e Milan andata in scena all’Allianz Stadium e conclusa con l’ennesima vittoria dei bianconeri che ritornano in vetta alla classifica superando l’Inter di Conte che, ancora una volta, ha dimostrato di saper uscire da una situazione complicata battendo per due a uno il Genoa in rimonta.

La Juventus fatica a creare occasioni da rete

La Juventus non ha brillato. Sono molti i giocatori che fanno faticato a dimostrare le proprie qualità e al momento i bianconeri sembrano dipendere completamente, almeno nella fase offensiva, dagli strappi e dalle accelerazioni che solo può dare Douglas Costa. Se la bellezza del goal siglato contro il Borussia Dortumund parla da sé, è sempre il brasiliano a dare linfa vitale alle azioni degli uomini di Sarri che, per un’intera partita hanno cercato inutilmente di trovare spazi utili a creare occasioni da rete agli uomini di Pioli e che solo dall’ingresso in campo del brasiliano hanno mostrato spunti offensivi, come quello che ha portato alla rete decisiva di Dybala.

Bernardeschi e, soprattutto, Ronaldo

A risentirne sono soprattutto il talento ex-viola e Ronaldo, mentre Dybala e Higuain sembrano avere sempre dei guizzi decisivi per trascinare la Juventus in testa, tanto in campionato, quanto in Champions. Per quanto concerne Bernardeschi, sono ormai troppe le partite che non soddisfano la tifoseria bianconera. Alcuni mugugni di alcune azioni si trasformano in fischi che rendono complicato ancor di più superare questo momento. La partita di domenica sera, però, molto probabilmente, continuerà – così com’è accaduto fino a questo momento – ancora a far discutere per quanto visto al 55 minuto di gioco. La sostituzione di Ronaldo replica quella in Champions di pochi giorni prima, ma, se in coppa la reazione era stata solo quella di un’occhiataccia, adesso l’uscita dal campo del portoghese è stata accompagnata da una reazione rabbiosa, dal non sedersi sulla panchina e rientrare negli spogliatoi e lasciare lo stadio in netto anticipo rispetto a tutti gli altri.

Ronaldo è mancato soprattutto sotto porta in quest’inizio campionato. Ci sono state alcune partite in cui è entrato molto di più nelle azioni bianconere con continui fraseggi con gli altri giocatori, molto di più di quanto è avvenuto nella scorsa stagione con Allegri. Restano tanti anche i tiri verso la porta che ha effettuato il portoghese, ma quello che manca al momento è la padronanza che è solita vedersi nell’area di rigore, specialmente negli ultimi incontri. In questo scorcio di stagione, negli ultimi anni, Ronaldo ci ha abituati a non far vedere il meglio di sé, ma mai come in questi ultimi anni s’è visto così distante dalle trame offensive e dal gioco bianconero come contro il Milan. Sarri ha mostrato un grande carattere nel toglierlo dal campo per inserire Dybala. La scelta, inutile a dirlo dato il risultato e il marcatore, s’è rilevata azzeccata.

Nessuna multa per il portoghese

Ronaldo, per quanto fatto, non riceverà alcuna sanzione da parte della Juventus. Se questo può sembrare quasi incredibile per il rigore della società che ha sempre contraddistinto la sua storia, bisogna capire che alcune dinamiche – dato anche il valore che Ronaldo ha nella Juventus non solo dentro il terreno da gioco, ma anche dal punto di vista economico – forse è meglio chiarirle nello spogliatoio e non far trapelare nulla di quanto Sarri e Ronaldo, con la società e gli altri giocatori, avranno da dirsi, perché è evidente che qualcosa dovrà accadere. Quello a cui assisteremo, molto probabilmente, sarà un silenzio solo apparente perché nelle dinamiche interne ci sarà sicuramente bisogno di ricostruire non tanto i rapporti, ma una linea comune che porti la squadra a valorizzare di più il talento portoghese e Ronaldo a sentirsi parte – seppur importantissima – di un collettivo che ha dimostrato, nel corso degli anni d’essere uno dei migliori a livello europeo.

FONTE:https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/11-11-2019/cr7-linea-morbida-juve-niente-multa-chiarira-tutto-spogliatoio-3501017839584.shtml