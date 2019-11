Paganese-Catania streaming Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere 03 novembre ore 15

Paganese-Catania streaming Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 03 novembre ore 15. Il match di domenica, valido per la 13° giornata del campionato di Lega Pro girone C, vede contrapporsi due squadre che nelle ultime giornate hanno fatto abbastanza bene: partiamo dai padroni di casa, che provengono dalla sconfitta in casa del Picerno per 2-0 e attualmente sono al dodicesimo posto in classifica con 16 punti; i biancoazzurri, invece, nell’ultima giornata hanno portato a casa un punto contro il Bari ed attualmente sono 10° nel girone con diciassette punti, ad una sola distanza dalla Paganese, avversaria proprio questo weekend. Arbitra Mario Vigile della sezione AIA di Cosenza. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire il match Paganese-Catania in diretta tv e streaming su Eleven Sports.

Il tecnico Erra dovrebbe proporre il 3-5-2 con Campani tra i pali; difesa a tre con Schiavino e Panariello esterni, mentre il centrale sarà Stendardo; a centrocampo agiranno Carotenuto e Mattia sulle fasce più esterne, con Caccetta e Capece in mezzo al campo; in attacco duo offensivo composto da Scarpa e Musso.

PROBABILE FORMAZIONE PAGANESE (3-5-2): Campani; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Mattia; Scarpa, Musso. All.: Erra

Dal canto suo anche l’allenatore Lucarelli proporrà un 3-5-2 con Furlan in porta; in difesa agiranno Mbende, Silvestri e Biagianti; centrocampo con Calapai e Pinto sulle corsie esterne, mentre all’interno ci saranno Lodi, Welbeck e Dall’Oglio; in attacco duo con Piazza insieme a Mazzarani.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA (3-5-2): Furlan; Mbende, Silvestri, Biagianti; Calapai, Lodi, Welbeck, Dall’Oglio, Pinto; Di Piazza, Mazzarani. All.: Lucarelli

Paganese-Catania, come seguire il match in diretta su Eleven Sports

Paganese-Catania, info diretta tv e streaming. La gara di Serie C di oggi tra i campani e i siciliani, con calcio d’inizio in programma alle ore 15.00, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports (https://elevensports.it/live/). Per guardare le partite bisognerà registrarsi in modo semplice e veloce: basterà compilare il form presente all’interno del sito di Eleven Sports.

Inoltre sarà possibile seguire una delle partite più importanti di ogni giornata LIVE e IN ESCLUSIVA anche sui profili social di Eleven

Sports (Facebook e Twitter). Come sempre si potrà seguire la sfida anche da pc, smartphone o tablet in spiaggia, al lago, in montagna od ovunque vi troviate. È disponibile inoltre su app store, play store e tutti i dispositivi android tv l’app ufficiale Eleven Sports.