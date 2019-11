Palermo-ACR Messina: streaming e diretta tv, dove vedere Serie D oggi 24 novembre

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Renzo Barbera si giocherà il match tra Palermo-ACR Messina, valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie D girone I.

Palermo-ACR Messina, presentazione del match

Derby siciliano molto sentito quello odierno che alcuni fa si giocava per la Serie A e per il torneo cadetto, mentre ora purtroppo vale solamente per la quarta serie nonostante le due piazze meriterebbero palcoscenici ben più importanti.

Il Palermo dopo aver vinto le prime dieci partite, in queste ultime due ha avuto un piccolo calo fisiologico comprensibile dove è rimasta a secco di reti dopo averne segnate 25 (miglior attacco del girone), prima nel match perso in casa contro il Savoia, secondo a meno otto dai rosanero, per 1-0 e poi nel pareggio a reti bianche sul campo del fanalino di coda Palmese. Dunque la squadra di Rosario Pergolizzi sta confermando i pronostici della vigilia che la volevano come la vera favorita del girone I; queste le sue parole alla vigilia del derby: È una partita importante, un derby, viene dopo due risultati in cui abbiamo fatto una sconfitta e un pareggio, ma è il proseguimento del nostro campionato, la tredicesima partita e vale tre punti. Dai continuità se va bene, altrimenti sai che devi fare ancora meglio nell’ottica dell’obiettivo finale”.

L’ACR Messina invece è attualmente all’ottavo posto con venti punti a solamente a tre punti dal secondo occupato dal Savoia; un inizio di stagione piuttosto movimentato per la squadra peloritana che a metà a settembre aveva esonerato il tecnico Michele Mazzarò per far posto a Pasquale Rando (responsabile dell’area tecnica) ma con quest’ultimo che dopo la debacle interna nel derby casalingo contro il Città di Messina perso per 3-0 ha rassegnato le dimissioni per essere sostituito da Karel Zeman figlio d’arte del famoso Zdenek. Il neo allenatore ha portato entusiasmo in una squadra che stava lentamente scivolando nelle zone pericolose ma questi due match iniziali con altrettante vittorie contro Corigliano (1-4) e Biancavilla (2-0) ha riportato i giallorossi a ridosso della zona playoff.

Sono ventotto i precedenti giocati a Palermo tra le due squadre con i padroni di casa in netto vantaggio con diciotto vittorie contro le tre degli ospiti e sette pareggi; l’ultimo match disputato risale alla stagione 2006-07 nella massima serie e i rosanero si imposero per 2-1 nonostante il vantaggio iniziale del Messina con Riganò, ribaltato da Zaccardo e dal calcio di rigore di Di Michele.

L’arbitro del match sarà Andrea Ancora della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Giuseppe Maiorino di Nocera Inferiore.

Palermo-ACR Messina, probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Peretti, Accardi, Vaccaro; Martinelli, Martin, Ambro; Felici; Ricciardo, Santana.

ACR MESSINA (4-3-3): Avella; De Meio, Bruno, Ungaro, Giordano; Sampietro, Buono, Cristiani; Crucitti, Coralli, Orlando.

Palermo- ACR Messina, diretta tv e streaming

Il match della tredicesima giornata del campionato di Serie D girone I tra Palermo-ACR Messina sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Marco Capone. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni; qualora si volessero aggiungere all’abbonamento anche le partite del Palermo (o del Foggia) in casa e trasferta, il mensile costerebbe 5.99 euro e l’annuale 54.99 euro.