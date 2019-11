Parma-Roma probabili formazioni, le scelte di D’Aversa e Fonseca

PARMA-ROMA FORMAZIONI: TRA SALVEZZA ED EUROPA – Entrambe hanno voglia di vincere per raggiungere i loro rispettivi obbiettivi stagionali: il Parma per la salvezza; la Roma per la Champions League. I giallorossi sono in grandissima ripresa, e dopo la vittoria conquistata in casa contro il Napoli sono pronti per un colpo esterno; anche per fare un salto importante in classifica. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcisticamente parlando. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Parma-Roma.

PARMA-ROMA FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

I crociati padroni di casa schiereranno un 4-3-3 puntato ad attaccare: Karamoh, Kulusevski e Gervinho avranno il compito di andare a cercare la via della rete emiliana. Kucka, Scozzarella e Barillà gestiranno la mediana; occhio a Darmian che potrebbe dare una spinta decisiva sulle fasce laterali del Parma. Per quanto riguarda invece i giallorossi 4-1-4-1 per gli uomini guidati da Fonseca con Kluivert e Dzeko in attacco. Mancini a centrocampo è una grande idea innovativa giallorossa che ovviamente verrà riproposta senza tanti ripensamenti (insieme a Zaniolo e Pastore).



PARMA-ROMA FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Karamoh, Kulusevski, Gervinho.

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini; Zaniolo, Pastore, Veretout, Kluivert; Dzeko.