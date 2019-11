Parma-Roma streaming e diretta tv Sky: dove vedere il match 10/11 ore 18

Parma-Roma streaming e diretta tv Sky Sport: dove vedere il match 10/11 ore 18. Allo stadio Tardini di Parma si affrontano Parma e Roma nel match valido per la 13° giornata di campionato di Serie A TIM. La Roma è la squadra che più volte ha battuto il Parma in Serie A: 31 successi giallorossi, a fronte dei nove gialloblù (10N). Fuori casa i giallorossi non hanno una striscia di imbattibilità così lunga da agosto 2018 quando si fermarono a quota 12. I ducali hanno inoltre vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A, tanti successi quanti nelle precedenti 17 gare interne (6N, 8P). Arbitra Michael Fabbri, al VAR c’è Luca Banti. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la partita in diretta tv e streaming su Sky.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All.: D’Aversa

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Kluivert, Pastore, Zaniolo; Dzeko. All.: Fonseca



Dove vedere Parma-Roma, info diretta tv e live streaming Sky

Come vedere Parma-Roma in tv? La telecronaca della partita – dalle 18.00 su Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del satellite e ch. 473 del digitale terrestre) – sarà di Riccardo Gentile, affiancato nel commento tecnico da Massimo Ambrosini; inviati a bordocampo ed interviste a cura di Vanessa Leonardi e Angelo Mangiante. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan e i suoi ospiti.

Streaming Parma-Roma, Serie A 13.a giornata

Per gli abbonati di Sky la partita Parma-Roma sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Tardini sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.

Parma-Roma, sfida valida come gara della 13° giornata di Serie A TIM, sarà possibile ascoltarla in diretta su Rai Radio 1 con la radiocronaca di Giuseppe Bisantis in diretta dallo stadio Tardini di Parma a partire dalle ore 17.55.

