Pisa-Spezia streaming e diretta Tv Serie B: dove vedere il match del 9/11

Sabato 9 Novembre, alle ore 15, andrà di scena il match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B tra Pisa-Spezia. Le due compagini si sfideranno allo Stadio “Arena Garibaldi” di Pisa. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. La squadra di mister Luca D’Angelo, infatti, ha vinto per 2-1 in casa contro la Salernitana ed ha perso in trasferta per 3-0 contro il Pescara. Lo Spezia, invece, si avvicina alla sfida reduce da ben due pareggi nelle ultime due gare stagionali. In particolare, la squadra di mister Vincenzo Italiano ha pareggiato in trasferta contro l’Empoli per 1-1 ed ha pareggiato anche in casa per 0-0 contro il Chievo Verona.

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato la deroga per l’aumento di capienza dell’Arena Garibaldi in vista della sfida contro lo Spezia, in programma sabato 9 Novembre alle ore 15:00. La capienza passa quindi dagli 8.600 posti attuali a 9.500, aumentando la distribuzione di 800 posti in Curva Nord (totale 3.300) e di 100 in Curva Sud (totale 500).

