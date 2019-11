Pordenone-Perugia streaming e diretta tv Dazn, dove vedere Serie B sabato 23 novembre ore 15.00. Oggi alla Dacia Arena di Udine si affrontano i friulani e gli umbri, nell’incontro valido per la 13° giornata di campionato di Serie BKT. Primo scontro di sempre fra Pordenone e Perugia, con i padroni di casa che provano a cercare l’ennesimo risultato di prestigio nella loro prima annata in Serie B. Gli ospiti stanno disputando un buon campionato e puntano decisi alla zona promozione diretta, ma non sarà facile superare la squadra allenata da Tesser: a parità di partite disputate in casa, solo il Benevento ha fatto meglio dei neroverdi tra le mura amiche. Questo è il primo confronto ufficiale tra le due squadre in terra friulana. Arbitra l’incontro il sign. Ivan Robilotta di Sala Consilina. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming su Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Vogliacco, Camporese, De Agostini; Gavazzi, Pobega, Misuraca; Ciurria; Strizzolo, Candellone. All.: Tesser



PROBABILE FORMAZIONE PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Balic, Dragomir; Buonaiuto; Falcinelli, Iemmello. All.: Oddo

Pordenone-Perugia, info diretta tv e streaming Dazn

La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Alberto Santi; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Stefano Giovampietro. Pre (dalle 14.50) e post partita in diretta dalla Dacia Arena di Udine con Stefano Giovampietro e i suoi ospiti.

La sfida della Dacia Arena di Udine sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Pordenone-Perugia su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile vedere Pordenone-Perugia in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento.