Potenza-Catania. Alle ore 15 allo stadio ‘Alfredo Viviani’ il Potenza di mister Giuseppe Raffaele ospita il Catania di mister Cristiano Lucarelli, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. La vincente di quest’incontro affronterà la vincente di Casertana-Catanzaro. I lucani nei turni precedenti hanno eliminato in successione il Rende ai 32.mi vincendo per 4-1 e la Reggina ai 16.mi imponendosi per 2-3 al ‘Granillo’. Gli ‘etnei’, invece, hanno solo disputato i 16.mi eliminando la Sicula Leonzio vincendo per 1-0. Dando un rapido sguardo al campionato, il Potenza è terzo in classifica con 33 punti conquistati, frutto di 10 vittorie, 3 pareggi ed altrettantr sconfitte. Il Catania, invece è nono in classifica con 21 punti conquistati, frutto di 6 vittorie, altrettante sconfitte e 3 pareggi. Intanto il direttore generale del Catania Pietro Lo Monaco ha annunciato le sue dimissioni tramite una conferenza stampa, ecco un estratto delle sue parole: “Sono qui per l’ultima mia conferenza stampa, annuncio le mie dimissioni. Non sarò pià il direttore del Catania ma resterò al mio posto finchè la società non avrà individuato il mio sostituto. Non accetto questa situazione e non sono più in grado di vivere tutto questo”. Una conferenza che potrebbe lasciare degli strascichi in vista dell’importante gara di Coppa Italia, in cui il Catania vorrà riscattare il momento buio del campionato. Potenza-Catania sarà diretta dal signor Luigi Carella di Bari, coaudiuvato dai signori Gregorio e Mittica.

Potenza-Catania, come seguire il match in tv e streaming

Potenza-Catania, match di Coppa Italia di Serie C sarà visibile in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Per quanto riguarda la Coppa Italia, non sarà necessario avere l’abbonamento ma basterà semplicemente inserire le proprie credenziali e guardare il match in modalità completamente gratuita.