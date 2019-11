Archiviato il quinto turno della fase a gironi delle principali competizioni calcistiche europee, la Bundesliga riparte e con essa, la rincorsa al titolo che mai come quest’anno è molto combattuta con molte squadra al vertice.

Una di queste squadra nelle posizioni nobili della classifica è lo Schalke 04 che, nell’anticipo della 13esima giornata di campionato, ha battuto nel finale un pragmatico Union Berlin per 2-1 e piazzandosi momentaneamente al primo posto insieme al Borussia Monchengladbach a quota 25 punti.

Il tedicesimo turno della massima competizione calcistica tedesca continuerà nella giornata di Sabato con quattro partite in programma alle 15.30 ed una alle 18.30 con la sfida tra il Bayern Monaco e il Bayer Leverkusen.

Tra i match del Sabato pomeriggio da tenere sott’occhio spicca certamente quello tra l’Herta Berlin e il Borussia Dortmund con i ‘gialloneri’ che sono chiamati ad una vittoria in questa trasferta contro un avversario in seria difficoltà, per avvicinarsi ai primi quattro posti (distanti solamente quattro punti).

La giornata di Bundesliga continuerà Domenica con altre due partite in programma: Borussia Monchengladbach vs Friburgo e Wolfsburg vs Werder Brema.

I ‘bianconeri’ del Borussia in particolare, dopo la sconfitta subita in casa dell’Union Berlin, dovranno trovare la via dei tre punti contro il Friburgo per poter rimanere in vetta solitaria alla classifica per un’altra settimana.

Il tredicesimo turno della massima competizione calcistica tedesca si chiuderà nell’ormai consueto Monday Night con il match tra il Mainz e Eintracht Frankfurt, due squadre attualmente al centro della classifica, in cerca di una vittoria per migliorare le proprie aspirazioni stagionali.

Insomma si prospetta un weekend molto interessante che dovrebbe regalare tante emozioni, goal e spettacolo.

In seguito vi sono elencate le probabili formazioni bundesliga della 13esima giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI BUNDESLIGA 13esima giornata

COLONIA-AUGSBURG

Colonia (4-5-1): Horn; Ehizibue, Bornauw, Czichos, Hector; Schindler,Verstraete, Hoger, Kainz, Jakobs; Modeste.

Augsburg (4-2-3-1): Koubek; Framberger, Gouweleeuw, Jedvaj, Max; Khedira, Baier; Hahn, Niederlechner, Vargas; Cordova.

HERTHA BERLINO-BORUSSIA DORTMUND

Hertha Berlino (4-4-1-1): Smarsch; Klunter, Boyata, Stark, Mittelstadt; Wolf, Grujic, Skjelbred, Dilrosun; Darida; Selke.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Akanji, Hummels, Hakimi; Witsel, Dahoud; Sancho, Brandt, Hazard; Reus.

HOFFENHEIM-DUSSELDORF

Hoffenheim (5-3-2): Baumann; Kaderabek, Posch, Hubner, Akpoguma, Skov; Rudy, Vogt, Grillitsch; Locadia, Kramaric.

Dusseldorf (4-2-3-1): Steffen; Zimmermann, Ayhan, Kasim, Giesselmann; Morales, Bodzek; Thommy, Fink, Kownacki; Hennings.

PADERBORN VS LIPSIA

Paderborn (4-4-2): Zingerle; Jans, Kilian, Schonlau, Collins; Proger, Sabiri, Gjasula, Holtmann; Zolinski, Mamba.

Lipsia (4-4-2): Mvogo; Saracchi, Upamecano, Mukiele, Klostermann; Sabitzer, Lainer, Demme, Forsberg; Werner, Nkunku.

BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Pavard, Boateng, Alaba; Alcantara, Goretzka; Ivan Perisic, Muller, Gnabry; Robert Lewandowski.

Bayer Leverkusen (4-4-2): Hradecky; Retsos, Tah, Bender, Wendell; Bellarabi, Aranguiz, Demirbay, Amiri; Volland, Alario.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-FRIBURGO

Borussia Monchengladbach (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Jantschke, Bensebaini, Wendt; Hofmann, Zakaria, Neuhaus; Stindl; Thuram, Plea.

Friburgo (3-4-3): Flekken; Lienhart, Koch, Heintz; Schmid, Haberer, Hofler, Gunter; Sallai, Petersen, Holer.

WOLFSBURG-WERDER BREMA

Wolfsburg (3-4-3): Casteels; Tisserand, Bruma, Brooks; William; Guilavogui, Arnold, Roussillon; Brekalo, Weghorst, Mehmedi.

Werder Brema (3-5-2): Pavlenka; Veljkovic, Friedl, Langkamp; Gebre Selassie, Eggestein, Bargfrede, Klaassen, Augustinsson; Osako, Rashica.

MAINZ VS EINTRACHT FRANKFURT

Mainz (3-4-1-2): Zentner; St. Juste, Fernandes, Niakhate; Caricol, Kunde Malong, Latza, Oztunali; Boetius; Onisiwo, Quaison.

Eintracht Francoforte (3-5-2): Ronnow; N’Dicka, Hasebe, Hinteregger; da Costa, Kamada, Kohr, Sow, Kostic; Paciencia, Joveljic.