Probabili Formazioni Champions League 5a giornata fase a gironi:

Dopo aver lasciato alle spalle la tredicesima giornata di Serie A, la squadre della massima competizione calcistica italiana si preparano ad affrontare il quinto turno della fase a gironi della Uefa Champions League che, per alcune di loro, sarà già uno spareggio da dentro o fuori.

Se da un lato vi è una Juventus che dall’alto dei suoi 10 punti in 4 partite è matematicamente qualificata e affronterà senza troppi patemi il match, previsto Martedì alle ore 21.00 all’Allianz Stadium, contro l’Atletico Madrid di Simeone; dall’altro ci sono l’Atalanta e l’Inter che si giocano la chance residua di continuare a sperare in un passaggio del turno nel prossimo match di campionato.

Per ciò che concerne i nerazzurri dell’Atalanta, i ragazzi di Gasperini dovranno assolutamente battere la Dinamo Zagabria nella sfida di Mercoledì e sperare in un passo falso dello Shakhtar in casa dello già qualificato Manchester City, non solo per l’eventuale ‘accesso’ alla Uefa Europa League ma anche per giocarsi l’ultima giornata una minima possibilità di qualificazione al prossimo turno di Champions League.

Per quanto riguarda i nerazzurri dell’Inter, dopo la rimonta subita in casa del Borussia Dortmund, i ragazzi di Antonio Conte sono chiamati a vincere a Praga in una partita che si preannuncia molto complicata sia per la difficoltà del match in sé ma anche per le tante assenze in casa nerazzurra che, nell’ultimo match disputato contro il Torino, ha perso Nicolò Barella per almeno un mese e mezzo circa.

In caso di una vittoria infatti l’Inter si giocherebbe la qualificazione, a prescindere dal risultato di Barcelona-Borussia Dortmund, all’ultima giornata contro i ‘blaugrana’, in una sfida che si preannuncerebbe tutt’altro che noiosa e ricca di spettacolo.

Il Napoli invece, nonostante una crisi di risultati evidente in campionato, in caso di punti importanti guadagnati sul campo del Liverpool, potrebbe avvicinarsi sempre di più a un’importante qualificazione al turno successivo per tutto l’ambiente.

Insomma ci sono tutti i presupposti per vivere una giornata di Champions piena di emozioni, spettacolo, colpi di scena e verdetti!

Probabili Formazioni Champions League quinto turno

LOKOMOTIV MOSCA-BAYER LEVERKUSEN

Lokomotiv Mosca (4-2-3-1): Guilherme; Ignatiev, Cerqueira, Howedes, Rybus; Barinov, Krychowiak; Miranchuk, Kolomeytsevm, Miranchuk; Eder.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, Tah, Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Paulinho, Demirbay, Havertz; Volland.

GALATASARAY-CLUB BRUGGE

Galatasaray (4-1-4-1): Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Nzonzi; Feghouli, Lemina, Belhanda, Babel; Falcao.

Club Brugge (4-3-3): Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Sobol; Diagne, Rits, Vanaken; Tau, Okereke, Diatta.

REAL MADRID-PSG

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Rodrygo, Benzema, Hazard.

PSG (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Gueye, Paredes, Draxler; Di Maria, Mbappè, Neymar.

TOTTENHAM-OLYMPIACOS

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Rose; Dier, Ndombele; Moura, Alli, Son; Kane.

Olympiacos (4-4-2): Sa; Gaspar, Semedo, Meriah, Tsimikas; Guillherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena; Podence, Guerrero.

MANCHESTER CITY-SHAKHTAR DONETSK

Manchester City (4-3-3):Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Angelino; De Bruyne, Gundogan, David Silva; Bernanrdo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviienko, Ismaily; Stepanenko, Dentinho; Alan Patrick, Tete, Konoplyanka; Moraes.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID

Juventus (4-3-1-2): Szczęsny; Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Khedira, Pjanić, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Lemar, Herrera, Koke, Correa; Morata, Joao Felix.

STELLA ROSSA-BAYERN MONACO

Stella Rossa (4-4-2): Borjan; Gobeljić, Milunović, Degenek, Jander; Cañas, Jovančić, García, Marin; Vukanović, Pavkov.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Kimmich, J.Martinez, Alaba; Alcantara, Tolisso, Coman, Coutinho, Perisic; Lewandowski.

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Tolói, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gómez, Pašalić; Iličic.

Dinamo Zagabria (5-3-2): Livaković; Stojanovič, Théophile-Catherine, Dilaver, Perić, Leovac; Moro, Ademi, Olmo; Oršić, Petković.

ZENIT-LIONE

Zenit (4-3-3): Lunev; Smolnikov, Ivanovic, Rakitskiy, Santos; Ozdoev, Kuzyaev, Barrios; Driussi, Dzyuba, Shatov.

Lione (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Aouar, Ndombèlé; Traoré, Fekir, Depay; Dembélé.

VALENCIA-CHELSEA

Valencia (4-4-2): Cillessen; Correia, Garay, Gabriel, Gaya; Ferran Torres, Wass, Parejo, Lee; Maxi Gomez, Rodrigo.

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson; Jorginho, Kanté; Willian, Mount, Pulisic; Abraham.

BARCELLONA-BORUSSIA DORTMUND

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, de Jong; Messi, Griezmann, Suarez.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel, Weigl; Sancho, Gotze, Hazard; Alcocer.

SLAVIA PRAGA-INTER

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Soucek, Traoré; Sevcik, Stanciu, Olayinka; Masopust.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Martinez.

LILLE-AJAX

Lille (5-3-2): Maignan; Celik, Djalo, Fonte, Gabriel, Mandava; André, Soumaré, Xeka; Ikone, Luiz Araujo.

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Alvarez, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech, Martinez; Labyad, Tadic, Promes.

GENK-SALISBURGO

Genk (4-5-1): Coucke; Maehle, Cuesta Figueroa, Dewaest, De Norre; Ito, Berge, Heynen, Hrosovsky, Paintsil; Samatta.

Salisburgo (4-4-2): Carlos; Kristensen, André Ramalho, Pongracic, Ulmer; Ashimeru, Camara, Junuzovic, Okugawa; Minamino, Hwang.

LIVERPOOL-NAPOLI

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mané, Firmino.

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Lozano, Dries Martens.

RB LIPSIA-BENFICA

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Laimer, Demme, Nkunku; Poulsen, Werner.

Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Almeida, Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Luis, Pires, Cervi; Chiquinho, Vinicius.