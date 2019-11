Dopo aver gustato le partite del quinto turno della fase a gironi di Uefa Champions League, Giovedì, a partire dalle ore 16.50 riparte lo spettacolo dell’Europa League e con essa, il tentativo delle “italiane” Roma e Lazio di acciuffare l’approdo al turno successivo.

Se per la Lazio la qualificazione sembra ormai sfumata definitivamente lo scorso turno con la sconfitta casalinga contro il Celtic (1-2, ndr.), per la Roma invece è fondamentale la sfida delle 18.55 in casa dell’Istanbul Basaksehir per decidere le sorti del girone J e l’eventuale proseguimento dell’avventura in questa competizione europea.

Tra le tante sfide da gustare c’è sicuramente quella tra l’Arsenal di Emery (prima a quota dieci punti) e l’Eintracht Frankfurt (quota sei punti) che è a caccia di punti fondamentali per credere alla qualificazione, visto che attualmente occupa il terzo posto in classifica insieme allo Standard Liegi.

Un’altra sfida cruciale di questo quinto turno della fase a gironi di Europa League è quella che vede fronteggiarsi gli Young Boys (primo a quota sette punti) e il Porto (terzo a quattro punti), con i portoghesi che sono chiamati alla vittoria per sperare in una complicata qualificazione in una sfida che si preannuncia ricca di goal e spettacolo.

Situazione invece molto piu tranquilla per il Manchester United e l’Az, rispettivamente a quota 10 e 8 punti, che si giocheranno solamente la prima posizione in classifica nel gruppo L in queste ultime due giornate.

Probabili Formazioni Europa League: quinto turno fase a gironi

Astana-Manchester United

Astana (4-4-2): Eric; Rukavina, Postnikov, Logvinenko, Shomko; Beysebekov, Pertsukh, Maevski, Rotariu; Khizhnichenko, Tomasov.

Manchester United (3-4-3): Romero; Jones, Rojo, Tuanzebe; Young, Fred, Garner, Williams; Mata, Greenwood, Lingard.

Krasnodar-Basilea

Krasnodar (4-3-3): Kritciuk; Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez; Olsson, Vilhena, Fernandes; Suleymanov, Ari, Stotskiy.

Basilea (4-2-3-1): Omlin; Widmer, Comert, Alderete, Riveros; Xhaka, Zuffi; Zhergova, Frei, Petretta; Ademi.

Trabzonspor-Getafe

Trabzonspor (4-1-4-1): Cakir; Pereira, Ivanildo, Campi, Novak; Sosa; Sari, Corekci, Parmak, Nwakaeme; Sorloth.

Getafe (4-4-2): Chichizola; Nyom, Cabrera, Garcia, Cuccurella; Jason, Maksimovic, Fajr, Kenedy; Molina, Angel.

Young Boys-Porto

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Janko, Sorensen, Zesiger, Lotomba; Fassnacht, Aebischer, Gaudino, Moumi; Assale, Nsame.

Porto (4-4-2): Marchesin; Corona, Mbemba, Marcano, Telles; Costa, Uribe, Danilo, Diaz; Marega, Tiquinho.

Saint Etienne-Gent

Saint Etienne (3-4-2-1): Ruffier; Moukoudi, Perrin, Kolo; Honorat, Youssouf, Aholou, Trauco; Boudebouz, Nordin; Bouanga.

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Asare; Ofoe, Owusu, Kums; David; Yeremchuk, Depoitre.

AZ-Partizan

Partizan (4-2-3-1): Stojkovic; Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic; Zdjelar, Natcho; Tosic, Soumah, Asano; Sadiq.

AZ (4-3-3): Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Midtsjo, de Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi.

Besiktas-Slovan Bratislava

Besiktas (4-2-3-1): Karius; Uysal, Vida, Roco, Rebocho; Elneny, Ozyakup; Boyd, Ljajic, Erkin; Yalcin.

Slovan Bratislava (4-2-3-1): Greif; Medvedev, Abena, Bozhikov, Vernon; de Kamps, Rabiu; Daniel, Holman, Rharsalla; Sporar.

Braga-Wolverhampton

Braga (4-2-3-1): Matheus; Esgaio, Viana, Pablo, Sequeira; Palhinha, Novais; Galeno, André Horta, Ricardo Horta; Paulinho.

Wolverhampton (3-5-2): Patricio; Boly, Coady, Kilman; Doherty, Gibbs-White, Saiss, Moutinho, Vinagre; Cutrone, Traoré.

Ferencvaros-Espanyol

Ferencvaros (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Botka, Civic; Siger, Kharatin, Ihnatenko; Zubkov, Boli, Nguen.

Espanyol (3-4-3): Diego Lopez; Lluis Lopez, Pedrosa, Calero; Corchia, Granero, Lozano, Vilà; Melendo, Campuzano, Vargas.

Cluj-Rennes. giovedì 28 novembre h. 18.55

Oleksandrija-Wolfsburg

Oleksandrija (4-1-4-1): Pankiv; Pasayev, Dubra, Bukhal, Miroshnichenko; Greychyshkin; Luchkevych, Banada, Kovalets, Tretyakov; Sitalo.

Wolfsburg (3-4-3): Pervan; Knoche, Bruma, Tisserand; William, Guillavogui, Arnold, Steffen; Victor, Weghorst, Brekalo.

CSKA-Ludogorets, giovedì 28 novembre h. 18.55

CSKA Mosca (3-5-2): Akinfeev; Karpov, Diveev, Magnusson; Fernandés, Vlasic, Akhmetov, Oblyakov, Kuchaev; Chalov, Sigurdsson.

Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Gusmao, Moti, Forster, Nedyalkov; Abel, Badji; Swierczok, Marcelinho, Wanderson; Tchibota.

Istanbul Basaksehir-Roma

Istanbul Basaksehir (4-2-3-1): Gunok; Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy; Topal, Tekdemir; Visca, Kahveci, Gulbransen; Crivelli.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Pellegrini, Veretout; Under, Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

Feyenoord-Rangers, giovedì 28 novembre h. 18.55

Feyenoord-Rangers

Feyenoord (4-3-3): Vermeer; Geertruida, Botteghin, Baron, Malacia; Toornstra, Fer, Kokcu; Berghuis, Sinisterra, Larsson.

Rangers (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Helander, Barisic; Jack, Davis, Kamara; Barker, Morelos, Kent.

Wolfsberg-Borussia Monchengladbach

Wolfsberg (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Lendl; Weissman, Niangbo.

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt; Kramer, Zakaria; Hofmann, Neuhaus, Pleà; Thuram.

Vitoria Guimaraes-Standard Liegi

Vitoria Guimaraes (4-1-4-1): Jesus; Garcia, Venancio, Tapsoba, Rafa; Agu; Edwards, Evangelista, Pepe, Davidson; Duarte.

Standard Liegi (4-2-3-1): Bodart; Fai, Vanheusden, Laifis, Gavory; Bastien, Cimirot; Emond, Amallah, Cop; Carcela Gonzalez.

Celtic-Rennes

Celtic (3-5-2): Forster; Elhamed, Julien, Ajer; Forrest, Christie, Brown, McGregor, Hayes; Edouard, Elyounoussi.

Rennes (4-4-2): Salin; Traoré, Da Silva, Gnagnon, Maouassa; Rapinha, Bourigeaud, Grenier, Niang; Del Castillo, Hunou.

Arsenal-Eintracht

Arsenal (3-4-3): Leno; Chambers, Mustafi, Sokratis; Maitland-Niles, Torreira, Willock, Kolasinac; Pépé, Lacazette, Martinelli.

Eintracht (3-5-2): Ronnow; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Chandler, Gelson, Rode, Sow, Kostic; Paciencia, Silva.

Malmö-Dinamo Kiev

Malmö (3-5-2): Dahlin; Nielsen, Bengtsson, Safari; Bejimo, Bonke, Bachirou, Traustason, Rieks; Berget, Rosenberg.

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Popov, Shabanov, Mykolenko; Sydorchuk, Shepelev; Tsygankov, Karavaiev, Verbic; Besedin.

Sporting Lisbona-PSV

Sporting Lisbona (3-4-1-2): Ribeiro; Neto, Coates, Ilori; Rosier, Doumbia, Henrique, Borja; Fernandes; Vietto, Bolasie.

PSV (4-3-3): Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Sadilek; Doan, Rosario, Gutierrez; Ihattaren, Gakpo, Bruma.

Dudelange-APOEL

Dudelange (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Lendl; Weissman, Niangbo.

APOEL (3-4-3): Belec; Vouros, Savic, Ioannou; Mihajlovic, Matic, Souza, Al Tamari; Pavlovic, Hallenius, Bezjak.

Lazio-Cluj

Lazio (3-5-2): Strakosha; Felipe, Vavro, Acerbi; Marusic, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Immobile.

Cluj (4-3-3): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Camora; Djokovic, Bordeianu, Culio; Deac, Traoré, Omrani.

Siviglia-Qarabag

Siviglia (4-2-3-1): Bono; Pozo, Gudelj, Gomez, Escudero; Jordan, Torres; Munir, Vazquez, Nolito; Dabbur.

Qarabag (4-1-4-1): Begovic; Medvedev, Huseynov, Sadiqov, Ailton; Qarayev; Gueye, Almeyda, Michel, Zoubir; Abdullayev.

Rosenborg-LASK

Rosenborg (4-3-3): Hansen; Hedenstad, Reginiussen, Hovland, Meling; Jensen, Lundemo, Trondsen; Asen, Soderlund, Adegbenro.

LASK (3-4-3): Schlager; Wiesinger, Trauner, Filipovic; Ranftl, Holland, Michorl, Potzmann; Goiginger, Raguz, Frieser.

Lugano-Copenaghen

Lugano (4-2-3-1): Baumann; Yao, Maric, Daprela, Lavanchy; Custodio, Vecsei; Carlinhos, Bottani, Aratore; Holender.

Copenaghen (4-4-2): Johnsson; Varela, Sotirios, Nelsson, Bengtsson; Stage, Falk, Zeca, Fischer; Soteriou, Santos.