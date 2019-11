Probabili Formazioni Premier League 14esima giornata: per il Chelsea Abraham dal 1′?

Lasciato alle spalle il quinto turno della fase a gironi delle principali competizioni calcistiche europee, la Premier League riparte e con essa la corsa del Liverpool di Klopp ad alzare il titolo alla fine dell’anno.

Attualmente i ‘reds’ sono l’unica squadra imbattuta in Premier con un ruolino di marcia incredibile condito da ben 12 vittorie e un pareggio con 39 punti totalizzati. Ad inseguire non c’è il City di Pep Guardiola bensì il sorprendente Leicester che, con le sue cinque vittorie consecutive e i 29 punti conquistati, si piazzano al secondo posto in classifica a +1 dai ‘citiziens’.

Per ciò che riguarda la lotta ai piazzamenti europei al quarto posto c’è il Chelsea di Frank Lampard a quota 26 punti e il Wolves in quinta posizione con 19 punti con Sheffield, Burnley e Arsenal distanti ad un solo punto di lunghezza.

Insomma la classifica della massima competizione calcistica inglese sembra già caratterizzata da un gruppetto composto da quattro squadre in avanti (Liverpool, Leicester, City e Chelsea) con le altre distanti ad inseguire.

Tra le squadre ancora distanti dalla zona europea ci sono il Manchester United che sembra affrontare una crisi di rusltati senza fine e il Tottenham del neo tecnico Josè Mourinho, che in due partite tra Champions League e Premier è ruiscito a conquistare sei punti e a portare entusiasmo in casa ‘Spurs’.

La prossima giornata di Premier inizierà il Sabato alle ore 13.30 e chiuderà Lunedì con il Monday Night, buon divertimento!

Probabili Formazioni Premier League

NEWCASTLE – MANCHESTER CITY

Newcastle (3-5-2): Dubravka; Schar, Fernandéz, Lejeune; Yedlin, Almiron, Shelvey, Longstaff, Willems; Saint-Maximin, Joelinton

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Jesus, Sterling.

CHELSEA-WEST HAM

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Tomori, Zouma, Emerson; Kanté, Jorginho; Willian, Mount, Pulisic; Abraham.

West Ham (4-2-3-1): Roberto; Fredericks, Balbuena, Ogbonna, Cresswell; Rice, Noble; Yarmolenko, Snodgrass, Anderson; Haller.

LIVERPOOL-BRIGHTON

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Brighton (3-5-2): Ryan; Webster, Dunk, Burn; Montoya, Trossard, Stephens, Propper, Alzate; Connolly, Maupay.

TOTTENHAM-BOURNEMOUTH

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Davynson, Alderweireld, Rose; Dier, Winks; Moura, Alli, Son; Kane.

Bournemouth (4-4-1-1): Ramsdale; Smith, S. Cook, Aké, Rico; H. Wilson, L. Cook, Lerma, Danjuma; Fraser; C. Wilson.

BURNLEY-CRYSTAL PALACE

Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; McNeil, Cork, Hendrick, Brady; Wood, Barnes.

Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Tomkins, Cahill, van Aanholt; Kouyaté, Milivojevic, McArthur; Townsend, Ayew, Zaha.

SOUTHAMPTON – WATFORD

Southampton (4-2-2-2): McCarthy; Cedric, Bednarek, Stephens, Bertrand; Ward-Prowse, Hojbjerg; Armstrong, Redmond; Ings, Obafemi.

Probabile formazione Watford (3-5-2): Foster; Mariappa, Dawson, Cathcart; Kiko, Doucouré, Capoue, Hughes, Holebas; Deeney, Deulofeu.

WOLVES – SHEFFIELD UNITED

Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Dendoncker, Coady, Bennett; Doherty, Neves, Moutinho, Jony; Traoré, Jiménez, Jota.

Sheffield (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundtsram, Norwood, Fleck, Stevens; Mousset, McGoldrick.

NORWICH – ARSENAL

Norwich (4-2-3-1): Krul; Byram, Zimmermann, Godfrey, Aarons; Tettey, Trybull; Cantwell, McLean, Hernández; Pukki.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Sokratis, Luiz, Tierney; Guendouzi, Torreira; Saka, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

LEICESTER – EVERTON

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyoncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Sidibé, Mina, Holgate, Digne; Davies, Schneiderlin; Iwobi, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin.

MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Williams; Pereira, Fred; James, Lingard, Rashford; Martial.

Aston Villa (4-2-3-1): Heaton; Guilbert, Engels, Mings, Targett; McGinn, Nakamba; Trezeguet, Hourihane, Grealish; Wesley.