Probabili Formazioni Serie A 14a giornata: ritorna Balotelli, Muriel recuperato?

Dopo aver lasciato il turno delle coppe europee che ha sorriso alle italiane con la bellezza di cinque vittorie e un pareggio che consentono di avere tutte le squadre italiane in corsa per approdare al turno successivo (Juventus già qualificata ndr.), riparte la Serie A e con essa la corsa allo scudetto che vede sempre i bianconeri in prima posizione.

Il quattordicesimo turno della massima competizione calcistica italiana, si apre nella giornata di Sabato 30 Novembre con la sfida che vedrà l’Atalanta di Gasperini, rea di aver sconfitto la Dinamo Zagabria in Champions League, affrontare al Rigamonti il Brescia (ore 15.00) del neo tecnico Fabio Grosso, alla caccia dei suoi primi tre punti.

Sicuramente per i bresciani non sarà una partita semplice ma dovrebbero poter contare sull’apporto tecnico di Mario Balotelli dopo il caso che era scoppiato la scorsa settimana.

Alle ore 18.00 della stessa giornata invece gli appassionati di calcio potranno godersi la sfida tra il Genoa e il Torino, sicuramente una sfida delicata soprattutto per il tecnico granata, Walter Mazzarri, per via degli scarsi risultati ottenuti nelle giornate precedenti. Alle ore 20.45 invece il Lecce sarà ospite al Franchi di una Fiorentina che, nelle ultime giornate, sembra aver perso quell’identità che l’aveva contraddistinta nei primi turni di campionato ma potrà contare nuovamente sull’aiuto di Ribery dopo la squalifica che gli era stata inflitta.

La giornata di Domenica invece si aprirà con la Juventus, attualmente capolista, che ospiterà all’Allianz Stadium il Sassuolo di De Zerbi. Alle ore 15.00 invece scenderà in campo l’Inter che se la vedranno al San Siro contro la Spal (anche Lazio-Udinese e Parma-Milan sono in programma nello stesso giorno e stesso orario).

Alle ore 18.00 toccherà al Napoli di Ancelotti cercare di interrompere una trafila di partite senza vittorie, cercando di battere al San Paolo il Bologna di Mihajlovic.

A chiudere la Domenica della quattordicesima giornata di Serie A ci sarà il posticipo tra il Verona e la Roma alle ore 20.45.

Il Monday night che invece sarà l’ultimo match di questa giornata di campionato, è rappresentato dalla sfida tra la Sampdoria di Ranieri e il sorprendente Cagliari di Maran,

Probabili Formazioni Serie A, quattordicesima giornata:

BRESCIA-ATALANTA

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Mario Balotelli, Torregrossa

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Luis Muriel

GENOA-TORINO

GENOA (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Goldaniga, Criscito; Schone, Radovanovic, Sturaro; Cassata, Pinamonti, Agudelo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti

FIORENTINA-LECCE

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Vlahovic, Ribery

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Babacar, Farias

JUVENTUS-SASSUOLO

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic; Boga; Caputo

LAZIO-UDINESE

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Larsen; Nestorovski, Okaka

INTER-SPAL

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna

PARMA-MILAN

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Sprocati.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu

NAPOLI-BOLOGNA

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Svanberg, Sansone; Rodrigo Palacio

VERONA-ROMA

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko

CAGLIARI-SAMPDORIA

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Mattiello, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Colley, A. Ferrari, Murru; Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella