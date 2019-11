Programmazione Dazn dall’ 8 all’ 11 novembre: tutti i campionati trasmessi nel weekend. Quindicesima settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione quattordici settimane fa con le prime partite live. Anche questo weekend spazio ai campionati di Serie A TIM e Serie BKT, gli ultimi a partire in Europa: anche quest’anno grandi protagoniste dell’offerta multi-sport di DAZN. Come sempre spazio anche agli altri campionati di calcio trasmessi sul bouquet di Perform: Ligue 1, Liga Santander, Eredivisie, J1 League, NFL, UFC, Boxe, Darts, Rugby Pro14 e la Serie A di basket. Senza dimenticarsi dello sport di Eurosport, grande protagonista dell’ offerta di Perform.

Dodicesima giornata di Serie A e Serie B, i campionati di calcio italiano di cui Dazn ha i diritti. Serie A TIM che si aprirà sabato sera con il Saturday Night del San Paolo tra Napoli e Genoa. I partenopei, allenati da Carlo Ancelotti, ospitano il Genoa di Thiago Motta, in cerca di punti preziosi dopo la sconfitta subita in casa contro l’Udinese; domenica all’ora di pranzo il Cagliari di Maran ospita alla Sardegna Arena la Fiorentina di Montella: il tecnico sarà di nuovo in panchina dopo la squalifica, mentre sarà ancora assente il campione Franck Ribery; infine, alle ore 15, alla Dacia Arena match tra due squadre che non stanno attraversando un buon momento in classifica: l’Udinese ospita la Spal di Semplici. In Serie BKT invece non si preannunciano sfide particolari. Partite che si giocheranno tutte tra venerdì e domenica, poiché la prossima settimana c’è la pausa nazionali nei due campionati. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione Dazn completa di questo weekend: giorno, orario e partite.



Palinsesto DAZN: le dirette dell’ 08-09-10-11 novembre

DIRETTE DAZN VENERDÌ 08 NOVEMBRE 2019



Los Angeles Chargers – Oakland Raiders (NFL): ore 02.20

Mondiali di Sambo 2019: Seul, Giorno 1 (Sambo): ore 10.00

Crotone – Ascoli (Serie BKT): ore 21.00

Real Sociedad – Leganes (La Liga): ore 21.00

DIRETTE DAZN SABATO 09 NOVEMBRE 2019



Yokohama F. Marinos – Hokkaido Cansandole Sapporo (J1 League): ore 06.00

Mondiali di Sambo 2019: Seul, Giorno 2 (Sambo): ore 10.00

Alaves – Valladolid (La Liga): ore 13.00

Zona Gol Serie BKT: ore 15.00

Venezia – Livorno (Serie BKT): ore 15.00

Virtus Entella – Pordenone (Serie BKT): ore 15.00

Juve Stabia – Benevento (Serie BKT): ore 15.00

Perugia – Cittadella (Serie BKT): ore 15.00

Pisa – Spezia (Serie BKT): ore 15.00

Zebre Rugby Club – Glasgow Warriors (Rugby Pro14): ore 16.00

Brest – PSG (Ligue 1): ore 17.30

Empoli – Pescara (Serie BKT): ore 18.00

Eibar – Real Madrid (La Liga): ore 18.30

UFC Fight Night: Zabit – Kattar (UFC): ore 20.00

Scarlets – Benetton Rugby (Rugby Pro14): ore 20.35

Napoli – Genoa (Serie A TIM): ore 20.45

Barcellona – Celta Vigo (La Liga): ore 21.00

DIRETTE DAZN DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019



KSI – Logan Paul II (KSI): ore 01.00

Mondiali di Sambo 2019: Seul, Giorno 3 (Sambo): ore 10.00

Cagliari – Fiorentina (Serie A TIM): ore 12.30

Athletic Bilbao – Levante (La Liga): ore 14.00

Udinese – Spal (Serie A TIM): ore 15.00

Cremonese – Salernitana (Serie BKT): ore 15.00

Trapani – Cosenza (Serie BKT): ore 15.00

Atletico Madrid – Espanyol (Serie BKT): ore 16.00

NFL RedZone – Week 10 (NFL): ore 19.00

Buffalo Bills – Cleveland Browns (NFL): ore 19.00

Marsiglia – Lione (Ligue 1): ore 21.00

Frosinone – Chievo (Serie BKT): ore 21.00

Betis – Siviglia (La Liga): ore 21.00

Los Angeles Rams – Pittsburgh Steelers (NFL): ore 22.25

DIRETTE DAZN LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019