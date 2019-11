Programmazione Dazn Serie A 12° giornata: il palinsesto di questo turno di campionato. Archiviata la 10° giornata di andata, è già tempo di pensare al prossimo turno che si giocherà tra Venerdì e Lunedì. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la seconda settimana di novembre con l’ undicesima giornata. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo del San Paolo Napoli-Genoa, in programma sabato 09 novembre alle 20.45. I partenopei, allenati da Carlo Ancelotti, ospitano il Genoa di Thiago Motta, in cerca di punti preziosi dopo la sconfitta subita in casa contro l’Udinese.

Domenica 10 novembre, invece, doppio appuntamento: si parte alle 12.30 con il Cagliari di Maran che ospita alla Sardegna Arena la Fiorentina di Montella: il tecnico sarà di nuovo in panchina dopo la squalifica, mentre sarà ancora assente il campione Franck Ribery. Alle 15.00, infine, si sfideranno due squadre che non stanno attraversando un buon momento in classifica: l’Udinese, dopo l’esonero di Tudor, ospita la Spal di Semplici: si preannuncia un match ricco di emozioni.

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn sarà disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it. Confermata la squadra anche per questa stagione: Diletta Leotta continuerà ad essere il volto di DAZN in diretta dagli stadi italiani per la conduzione dei pre e post partita dei principali match della Serie A TIM a cui si affiancheranno, al commento, Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni e Gabriele Giustiniani. La squadra comprende anche i “veterani” Mauro Camoranesi, Francesco Guidolin, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Simone Tiribocchi e Alessandro Budel.



Programmazione Dazn Serie A 12° giornata: il palinsesto del prossimo turno

Sabato 09 Novembre 2019

Ore 20.45 Serie A 12a Giornata: Napoli vs Genoa – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dallo stadio San Paolo di Napoli

Segui NAPOLI-GENOA in diretta streaming su DAZN



Domenica 10 Novembre 2019



ore 12.30 Serie A 12a Giornata: Cagliari vs Fiorentina – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.15) dalla Sardegna Arena di Cagliari

Segui CAGLIARI-FIORENTINA in diretta streaming su DAZN

ore 15.00 Serie A 12a Giornata: Udines vs Spal – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky Canale 209)

Prepartita (ore 14.45) dalla Dacia Arena di Udine

Segui UDINESE-SPAL in diretta streaming su DAZN