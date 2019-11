Programmazione Dazn Serie A 13° giornata: il palinsesto di questo turno di campionato. Archiviata la 12° giornata di andata, che ha visto la Juventus di nuovo prima in classifica ai danni dell’Inter, è già tempo di pensare al prossimo turno che si giocherà tra Sabato e Lunedì. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la terza settimana di novembre con la tredicesima giornata. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo dell’ Olimpico-Grande Torino Torino-Inter, in programma sabato 23 novembre alle ore 20.45. Tra i telecronisti Serie A di Dazn spicca Pierluigi Pardo proprio per la sfida dell’ Olimpico-Grande Torino.

Programmazione Dazn, il programma di domenica. Domenica 24 novembre, invece, doppio appuntamento: si parte alle 12.30 con il lunch match del Dall’Ara tra Bologna e Spal. Un derby che vale punti importanti in classifica: se i felsinei possono dirsi momentaneamente salvi, non è la stessa cosa per gli estensi, che sono obbligati a fare punti per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Alle 15.00, infine, si sfideranno due squadre che stanno attraversando un buon momento in classifica: l’Hellas Verona, dopo la sconfitta subita in casa dell’Inter e dopo i fatti successi nel post partita di Verona-Brescia, ospita la Fiorentina di Montella: si preannuncia un match ricco di emozioni, visto che le due compagini si trovano a un punto di distanza l’una dall’altra.



Programmazione Dazn Serie A 13° giornata: il palinsesto del weekend

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn sarà disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Sabato 23 Novembre 2019



Ore 20.45 Serie A 13a Giornata: Torino vs Inter – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dallo stadio Olimpico-Grande Torino di Torino

Segui TORINO-INTER in diretta streaming su DAZN

Domenica 24 Novembre 2019

Ore 12.30 Serie A 13a Giornata: Bologna vs Spal– LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.15) dal Renato Dall’Ara di Bologna



Segui BOLOGNA-SPAL in diretta streaming su DAZN



Ore 15.00 Serie A 13a Giornata: Hellas Verona vs Fiorentina – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky Canale 209)

Prepartita (ore 14.45) dal Marcantonio Bentegodi di Verona



Segui HELLAS VERONA-FIORENTINA in diretta streaming su DAZN