Il tonfo contro il Dijon ha fatto perdere alcune certezze al PSG di Tuchel, ma ne ha pure fatta guadagnare una: l’indispensabilità di Thiago Silva. Il difensore brasiliano non era presente in campo venerdì scorsa contro l’ex fanalino di coda della Ligue 1 e senza la sua presenza, la retroguardia del PSG ne ha altamente risentito. La difesa allestita da Tuchel è apparsa incerta, anche se Keylor Navas ci ha messo del suo riguardo i gol dei padroni di casa. In positivo, un’altra certezza è Kylian Mbappe. Il talento francese campione del mondo 2018, è andato a segno per ben tre volte consecutive: la prima di questa con il Club Brugge in Champions League, realizzando una tripletta. L’ex Monaco sembra aver risolto il problema muscolare alla coscia che lo ha tenuto fuori dai campi da gioco per un mese, tornando al gol con regolarità. Dall’altra parte troviamo invece un Club Brugge ancora in corsa per il passaggio del turno essendo al terzo posto del Gruppo A con 2 punti, uno in più del Galatasaray e due in meno del Real Madrid. Calcio d’inizio ore 21, mercoledì 6 novembre.

PSG-Club Brugge streaming e diretta tv, dove vedere Champions League 6 novembre

Il match valido per la quarta giornata di Champions League Gruppo A, PSG-Club Brugge, in programma martedì 6 novembre ore 21, sarà trasmessa in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. Per coloro che vogliano veder il match in streaming, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, facilissima da scaricare sul proprio smartphone, tablet o pc. Buon divertimento!