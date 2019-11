Terminata la sosta per le nazionali, i club tornano a scaldare i motori e questo venerdì di Ligue 1 sarà senz’altro entusiasmante con il big match PSG-Lilla. I parigini sono saldamente al primo posto ma vengono da due prestazioni non proprio convincenti contro Dijon e Brest. È necessario dunque un ritorno al bel gioco e per Tuchel, le notizie positive non mancano di certo.

Una su tutte è il ritorno in campo di Neymar Jr. Il talento brasiliano manca oramai da un mese circa e scalpita per giornate e tornare al gol. Il suo apporto a inizio stagione è stato ottimo, ma l’infortunio muscolare con la casacca del Brasile l’ha tenuto fuori dai campi da gioco. In questo mese, le polemiche su di lui si sono intensificate e nelle ultime settimane pare che abbia pure rifiutato il rinnovo del contratto da parte del club francese. Il suo obiettivo è tornare a giocare in Spagna e il viaggio che lo stesso calciatore ha fatto verso Madrid, non è stato gradito ne dal PSG ne da Tuchel. Il tecnico ha espresso chiaramente il suo dissenso a riguardo in conferenza stampa, affermando che Neymar potrà giocare a gara in corso. Vigilia dunque infuocata per questo PSG-Lilla. Calcio d’inizio ore 20:45, venerdì 22 novembre.

PSG-Lilla streaming e diretta tv, dove vedere Ligue 1 venerdì 22 novembre

Il match valido per la 14a giornata di Ligue 1, PSG-Lilla, in programma venerdì 22 novembre alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, mentre la diretta streaming sarà disponibile su William Hill. Buon divertimento!