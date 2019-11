Il deludente pareggio contro il Real Betis non ha permesso al Real Madrid di scavalcare in classifica di Liga il Barcellona. Il rendimento altalenante delle merengues non convince proprio nessuno dalle parti del Bernabeu, abituati a vedere una squadra senz’altro più costante. Zinedine Zidane predica pazienza data la giovane età della rosa, allestito guardando al futuro. I tifosi e la dirigenza merengue però, di pazienza non ne hanno molta e questo è risaputo. Dunque il match con il Galatasaray di Champions League, in programma mercoledì 6 novembre al Bernabeu, risulterà decisivo per la panchina del tecnico francese. Il Madrid è al secondo posto nel Gruppo A, dove il PSG sta dominando con 9 punti. Le note positive di questo ultimo mese per il Real è sicuramente il rendimento del talento brasiliano Rodrygo Goes. L’ex Santos sta bruciando le tappe a suon di gol e dribbling e con ogni probabilità, Zidane lo schiererà titolare ancora una volta contro i turchi. Il Gala dovrà tentare di vincere per recuperare punti preziosi in chiave qualificazione, essendo al momento all’ultimo posto nel proprio girone con 1 punto. Calcio d’inizio ore 21, mercoledì 6 novembre.

Real Madrid-Galatasaray streaming e diretta tv, dove vedere Champions League mercoledì 6 novembre

La partita valida per la quarta giornata di Champions League Gruppo A, Real Madrid-Galatasaray, sarà trasmessa in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. La piattaforma tv mette a disposizione degli abbonati anche l’applicazione Sky Go, dove sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc. Buon divertimento!