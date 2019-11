Real Madrid-PSG streaming gratis e Diretta Tv, dove vedere Champions League

Penultimo turno di Champions League che presenta diverse partite interessanti.

Una partita sicuramente da non perdere è Real Madrid-PSG.

I francesi sono già qualificati per gli ottavi di finale e dopo la vittoria per 3-0 dell’andata, con un pareggio si assicurerebbero il primo posto del girone con un turno d’anticipo.

I blancos invece sono secondi con 7 punti, distanti di 5 lunghezze dai primi e dal Club Brugge terzo in classifica.

Ecco le dichiarazioni pre partita di Zidane: “Con Mbappé non si può parlare di amore a prima vista, è da un sacco di tempo che sono innamorato di lui. Da quando è venuto qui a Valdebebas a fare una provino. Si innamorerà anche del Real? Non posso risponderti, domani è solo un rivale e a me adesso interessa capire come fermarlo. Chi toglierei al PSG fra lui e Neymar? Credo giochino tutti e due, comunque non lo so, sono entrambi fortissimi”.

Ecco la risposta di Tuchel: “Non so se sia innamorato di Kylian e in che modo, ma la cosa più importante è che è un nostro calciatore. A volte uno vuole cosa non può ottenere”. E poi aggiunge: “Anche io sono innamorato di Mbappé”